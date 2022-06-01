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В Гродно ликвидировали организацию, которая проводила встречи детей с ОМОНом и спецназом

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  • 1.06.2022, 17:40
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В Гродно ликвидировали организацию, которая проводила встречи детей с ОМОНом и спецназом

«Честь Родины» готовила к поступлению в военные и милицейские вузы.

Гродненский областной суд 24 мая ликвидировал спортивно-патриотический клуб «Честь Родины», который готовил детей к поступлению в военные и милицейские вузы и проводил встречи с ветеранами ОМОН и спецназа. По официальной версии, причиной закрытия стали не устраненные вовремя нарушения в документации, пишет Hrodna life.

Общественное объединение «Честь Родины» зарегистрировали в июне 2017 года. Его целью объявлялась «спортивно-патриотическая работа среди молодежи для культивирования гармонично развитой личности и воспитания достойного гражданина Республики Беларусь». Председатель организации — 63-летний Александр Боголюбов — служил в Афганистане, сейчас он на пенсии.

В клубе устраивали встречи молодежи с военнослужащими, в том числе с ветеранами спецназа МВД и ОМОН и пограничниками-кинологами, обучали боевым искусствам, рассказывали детям об офицерском долге — в частности, о том, что «офицер не должен быть бестолковой боевой машиной». Также там помогали ветеранам, давали рекомендации поступающим в милицейские и военные вузы, организовывали выезды на соревнования.

Александр Боголюбов отмечает, что участие в мероприятиях было бесплатным: денег объединение не получало, наемных работников не имело, как и доходов и расходов.

С началом пандемии в 2020 году деятельность клуба пришлось прекратить: председатель перенес коронавирус, у двоих его заместителей тоже появились серьезные проблемы со здоровьем.

В ноябре 2021 года организация получила предупреждение за нарушения в документации, а уже в апреле 2022-го управление Минюста направило иск о ее ликвидации. «Честь Родины» ликвидировали за два судебных заседания.

Обжаловать решение суда председатель не собирается. По его словам, не нужно «терять нервы», если деятельность организации «никому не нужна».

— Такое впечатление, что власти не хотят жить в этой стране, — возмущается Александр Боголюбов.

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