Как проходит контрудар ВСУ на Херсонщине?1
- 1.06.2022, 17:42
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В Минобороны Украины рассказали подробности.
В Херсонской области, есть частичный успех, которого удалось достичь отдельными контрнаступательными действиями ВСУ.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он отметил, что в Херсонской области противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи.
"В частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линию обороны. Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений ВСУ", - сообщил Мотузяник.
При этом он отметил, что ситуация непростая. Спикер напомнил, что оккупанты отключили мобильную связь в Херсонской области.
"Поэтому все очень сложно пока что", - добавил Мотузяник.