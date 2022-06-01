Как проходит контрудар ВСУ на Херсонщине? 1 1.06.2022, 17:42

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В Минобороны Украины рассказали подробности.

В Херсонской области, есть частичный успех, которого удалось достичь отдельными контрнаступательными действиями ВСУ.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он отметил, что в Херсонской области противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи.

"В частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линию обороны. Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений ВСУ", - сообщил Мотузяник.

При этом он отметил, что ситуация непростая. Спикер напомнил, что оккупанты отключили мобильную связь в Херсонской области.

"Поэтому все очень сложно пока что", - добавил Мотузяник.

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