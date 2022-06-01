США объявили о новой военной помощи Украине

США объявили о новой военной помощи Украине1
- 1.06.2022, 18:09
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Что передадут.
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Администрация президента Джо Байдена отправит в Украину оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена.
Новый пакет помощи был одобрен президентом Байденом сегодня утром.
В новый пакет военной помощи вошли, в частности, ракетные системы большой дальности, а также, по данным американских СМИ, другое крупнокалиберное оружие.
Блинкен не назвал точного размера пакета помощи, но накануне корреспондент "Голоса Америки" сообщал, что сумма нового оружия, которое получит Украина, оценивается в 700 млн долларов.