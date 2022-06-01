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Минздрав: Состояние пострадавшего милиционера из Шкловского РОВД крайне тяжелое

  • 1.06.2022, 18:11
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Минздрав: Состояние пострадавшего милиционера из Шкловского РОВД крайне тяжелое

У него 76% ожогов тела.

Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале рассказало о состоянии пострадавшего сотрудника Шкловского РОВД. Мужчина находится в Шкловской районной больнице, у него 76% ожогов тела. Его состояние крайне тяжелое.

— Сегодня в больнице проведен консилиум ведущих комбустиологов страны и больницы с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, говорится в сообщении. — У пациента диагностировано 76% ожогов кожных покровов общей поверхности тела, термоингаляционная травма.

— Главный внештатный комбустиолог Минздрава Алексей Часнойть и заведующий ожоговой реанимацией БСМП Минска Лариса Золотухина, выполнили экстренную операцию — некротомию. Также скорректировано лечение и намечена тактика по подготовке пациента к транспортировке в Республиканский ожоговый центр.

Напомним, днем 31 мая в Шкловском РОВД произошло ЧП. В кабинете во время допроса мужчина, привезенный из Могилева, устроил поджог. Он погиб, а сотрудник милиции получил серьезные ожоги. Изначально жители Шкловского района говорили о том, что пострадавший получил 90% ожогов тела.

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