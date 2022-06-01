Политзаключенный Максим Винярский уже больше недели находится в ШИЗО 1.06.2022, 18:31

Максим Винярский

Причина наказания неизвестна.

Политзаключенный, акивист «Европейской Беларуси» Максим Винярский, приговоренный к 5 годам строгого режима, уже больше недели находится штрафном изоляторе (ШИЗО) в исправительной колонии №3 «Витьба».

Причина наказания пока неизвестна.

Максима Винярского перевели в колонию строгого режима из могилевского следственного изолятора в октябре 2021 года, и еще на карантине он получил первое предупреждение за неправильную опись личных вещей.

После карантина перешел на работу по разбору металла (из изолированных кабелей и электрических катушек заключенные извлекают медную и алюминиевую проволоку), чем и занимался до недавнего времени.

За время пребывания в колонии заключенный простужался каждые 2-3 месяца (по словам врачей, это был не коронавирус), несколько дней находился в медсанчасти.

В начале апреля Винярский начал жаловаться на боли в локтях, особенно после работы. У некоторых его коллег раньше была такая проблема. Работать стало тяжело. В медсанчасти ему выписали мазь и посоветовали обратиться к неврологу. Но существующий порядок оформления в колонии к узким специалистам не позволяет рассчитывать на экстренную консультацию. Поэтому ему пришлось идти на работу.

12 апреля Винярскому сообщили об очередном нарушении режима. На этот раз был наложен штраф, так как Максим не выполнил норму по металлу (около 7 кг в смену). В пояснениях заключенный заявил, что страдает от болей в локтях и поэтому не может работать с прежней нагрузкой. Однако его признали виновным. Нарушения, связанные с режимом работы, считаются в колонии особо серьезными, поэтому Максим получил статус нарушителя: ему запретили длительные (до 3 суток) свидания на 6 месяцев и вместо 5 базовых он может тратить только 2 базовых в месяц. Рука не улучшилась.

В начале мая Максим посетил невропатолога, который дал ему отпуск на неделю, с 3.05 до 10.05, и поставил диагноз латеральный эпикондилит, тем самым подтвердив, что Винярский не симулянт. Но штраф не сняли.

13 мая активист в последний раз звонил маме, с тех пор связи с ним нет: третью неделю писем не приходит, звонков нет. Ранее на этой неделе стало известно, что Максима Винярского поместили в карцер. Информации о том, когда именно это произошло и с чем связано наказание, нет.

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