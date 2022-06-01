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Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продаст с аукциона свою нобелевскую медаль

  • 1.06.2022, 18:37
Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продаст с аукциона свою нобелевскую медаль
Дмитрий Муратов

Он направит деньги на помощь пострадавшим в Украине детям.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продаст с аукциона свою медаль Нобелевской премии мира.

Торги начались 1 июня на сайте аукционного дома Heritage Auctions. Завершится аукцион 20 июня во Всемирный день беженцев живыми торгами в медиа-центре New York Times на Манхэттене. Все вырученные средства будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.

«Мы поняли, что для того, чтобы помочь детям Украины, можно и нужно отдать самое дорогое и значимое, что у тебя есть. И мы решили выставить на аукцион золотую нобелевскую медаль. Все вырученные деньги попадут детям-беженцам. Где бы они ни были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет. <…> Давайте поймем: у этих людей отобрали их прошлое. И давайте попробуем сделать все, чтобы у них сохранилось будущее», — пишет редакция «Новой газеты».

Напомним, лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали два журналиста — Мария Ресса и Дмитрий Муратов.

Мария Ресса — журналист-расследователь и руководитель англоязычного новостного сайта Rappler в Филиппинах. Дмитрий Муратов — главный редактор российской «Новой газеты». Их наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

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