Ученые обнаружили самое большое растение на Земле 1.06.2022, 18:45

Длина растения превышает 100 километров.

Ученые обнаружили, вероятно, самое большое растение в мире – луг морской травы у побережья Австралии, которая покрывает в общей сложности 200 квадратных километров. И вся эта трава выросла из одного саженца, который постоянно клонировал сам себя, сообщает New Atlas.

Ученые из Университета Западной Австралии и Университета Флиндерса решили изучить генетическое разнообразие лугов в районе залива Шарк. Исследователи взяли образцы побегов со всего региона в нескольких средах, а затем изучила 18 тысяч генетических маркеров для создания профилей растений.

«Ответ нас поразил, он был всего один! Только одно растение расширилось более чем на 180 километров в заливе Шарк, что делает его крупнейшим известным растением на Земле. Эти 200 квадратных километров лугов, по-видимому, развились из одного ростка», - заявила ведущий автор исследования Джейн Эджлоу.

Предыдущим рекордсменом была осина из Юты (США), которая клонировала себя в аналогичную колонию, связанную одной корневой системой. Но площадь, которую занимает эта осина, составляет всего 0,4 квадратных километра. Это значит, что водоросли разрослись в 200 раз шире. Вместе с тем, осина однозначно больше с точки зрения биомассы.

Вместе с тем, занимаемая площадь – не единственная отличительная черта этого луга. По мнению ученых, его возраст составляет не менее 4500 лет. Исследователи также выяснили, как ему удается справляться с изменениями окружающей среды. Это полиплоидное растение, то есть оно на самом деле содержит два полных генома родительских растений, а не пополам.

«Полиплоидные растения часто обитают в местах с экстремальными условиями окружающей среды, часто бесплодны, но могут продолжать расти, если их не трогать, и эта гигантская водоросль сделала именно это. Даже без успешного цветения и образования семян она кажется действительно устойчивым, выдерживая широкий диапазон температур и солености, а также экстремально яркое освещение, что в совокупности обычно вызывает сильный стресс для большинства растений», — заявила Элизабет Синклер, одна из авторов исследования.

В дальнейшем ученые намерены продолжить изучение растения, чтобы раскрыть больше тайн, которые оно может хранить.

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