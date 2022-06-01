EPAM сократит штат в Беларуси и России

EPAM сократит штат в Беларуси и России2
- 1.06.2022, 19:10
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Штат сократят до 30% от количества всех производственных специалистов мире.
EPAM планирует сократить штат в регионе Беларусь-Украина-России до 30% от количества всех производственных специалистов EPAM в мире. Как сообщает ain.ua, сокращение будет происходить за счет уменьшения численности продакш-специалистов в Беларуси и России.
Сообщается также, что глава EPAM Аркадий Добкин прогнозирует уменьшение доли указанного региона и за счет стремительного роста других локаций ЕРАМ в мире. Уменьшать штат в Украине не планируют.
«Никаких планов по сокращению команды в Украине у нас нет. Возобновляется наем в украинской локации, возобновляется обучение студентов на программах EPAM University, мы работаем с довоенной производительностью и эффективностью. За время полномасштабного вторжения России в Украину, за границу было эвакуировано около 2500 специалистов. Пока мы наблюдаем, что часть людей уже вернулась в Украину, кто-то только планирует возвращение, часть может остаться за границей, но сейчас говорить о каких-то конкретных цифрах рано», — приводит издание комментарий руководства компании.