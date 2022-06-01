Украина и Польша подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных сферах 2 1.06.2022, 19:21

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Документы касаются энергетики, военно-оборонного комплекса и восстановления Украины.

В ходе консультаций правительства Украины и Польши подписали восемь документов, касающихся сотрудничества государств в разных областях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге с польским коллегой Матеушем Моравецким в Киеве, пишет Укринформ.

"Сегодня правительство Украины и правительство Республики Польша впервые в Украине, в Киеве, провели межправительственные консультации. Количество соглашений и меморандумов, подписанных только что, свидетельствует, что новый уровень отношений, которые Украина и Польша построили за последние три месяца, действительно деловой и направленный на развитие", — сказал Шмыгаль.

Соглашения касаются энергетики, военно-оборонного комплекса, трансграничного и таможенного сотрудничества, экологической политики, восстановления Украины и сотрудничества по национальной памяти.

По словам премьера Украины, по результатам консультаций было утверждено совместное заявление двух правительств.

В нем правительство Польши, в частности, выразило поддержку вступлению Украины в Евросоюз и НАТО. А также заявило, что Польша будет прилагать усилия для того, чтобы наша страна приобрела статус кандидата на членство в Европейском Союзе уже в июне.

Также государства договорились наращивать оборонное сотрудничество, развивать польско-украинско-британский союз, работать над новыми санкциями против РФ и наращивать приграничное сотрудничество.

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