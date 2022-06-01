АЗС обязали «сливать» информацию про дальнобойщиков, которые у них покупают топливо 8 1.06.2022, 19:32

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«Сдавать» будут фуры с номерами ЕС.

Концерн «Белнефтехим» обязал операторов АЗС, где дизтопливо продается по обычной цене, сообщать на таможню, если таким топливом заправляются фуры с номерами ЕС. Напомним, для этого транспорта ранее ввели новшество: заправка возможна на определенных АЗС, при этом цена на дизтопливо выше, чем для остальных водителей, пишет zerkalo.io.

Напомним, в Беларуси с 20 мая на некоторых заправках водителям грузовиков на европейских номерах продают специальный вид дизтоплива — ДТ-Л-К5 ECO. Цена на него — 3,58 рубля. Это заметно выше, чем на привычное дизтопливо, которое стоит сегодня 2,38 рубля.

Тем временем в распоряжении редакции оказался документ, который концерн «Белнефтехим» разослал по списку на АЗС. Это памятка для операторов, которые отпускают топливо. Теперь они должны отслеживать номера фур, которые у них заправляются: если это грузовик с номерами ЕС, то в течение 30 минут оператор должен сообщить о факте заправки в таможню.

Журналисты позвонили на две АЗС, которые находятся недалеко от границы и уточнили, поступало ли им требование сообщать о заправке топливом грузовиков из ЕС.

— Нас это не касается, мы продаем дизтопливо ДТ-Л-К5 ECO по специальной цене. Но если вы поедете куда-то дальше заправляться, где обычная цена, тогда те АЗС обязаны сообщать на границу (таможню. — Прим. ред.), — сообщили на одной из АЗС «Татбелнефтепродукт».

На АЗС «Белоруснефть» подальше от границы, где цена на дизельное топливо «нормальная», сообщили, что они действительно должны сообщать о фактах заправки топливом машин из ЕС. Как нам сообщили, указание об этом «давали под роспись, целая петиция была, штрафы будут».

— Я за себя могу сказать: я не буду сообщать (на таможню. — Прим. ред.). А когда вы приедете? Если завтра, то пусть попросят оператора, чтобы не сообщали, — ответил по телефону оператор АЗС.

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