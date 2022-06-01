закрыть
1 июня 2022, среда, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

АЗС обязали «сливать» информацию про дальнобойщиков, которые у них покупают топливо

8
  • 1.06.2022, 19:32
  • 8,032
АЗС обязали «сливать» информацию про дальнобойщиков, которые у них покупают топливо

«Сдавать» будут фуры с номерами ЕС.

Концерн «Белнефтехим» обязал операторов АЗС, где дизтопливо продается по обычной цене, сообщать на таможню, если таким топливом заправляются фуры с номерами ЕС. Напомним, для этого транспорта ранее ввели новшество: заправка возможна на определенных АЗС, при этом цена на дизтопливо выше, чем для остальных водителей, пишет zerkalo.io.

Напомним, в Беларуси с 20 мая на некоторых заправках водителям грузовиков на европейских номерах продают специальный вид дизтоплива — ДТ-Л-К5 ECO. Цена на него — 3,58 рубля. Это заметно выше, чем на привычное дизтопливо, которое стоит сегодня 2,38 рубля.

Тем временем в распоряжении редакции оказался документ, который концерн «Белнефтехим» разослал по списку на АЗС. Это памятка для операторов, которые отпускают топливо. Теперь они должны отслеживать номера фур, которые у них заправляются: если это грузовик с номерами ЕС, то в течение 30 минут оператор должен сообщить о факте заправки в таможню.

Журналисты позвонили на две АЗС, которые находятся недалеко от границы и уточнили, поступало ли им требование сообщать о заправке топливом грузовиков из ЕС.

— Нас это не касается, мы продаем дизтопливо ДТ-Л-К5 ECO по специальной цене. Но если вы поедете куда-то дальше заправляться, где обычная цена, тогда те АЗС обязаны сообщать на границу (таможню. — Прим. ред.), — сообщили на одной из АЗС «Татбелнефтепродукт».

На АЗС «Белоруснефть» подальше от границы, где цена на дизельное топливо «нормальная», сообщили, что они действительно должны сообщать о фактах заправки топливом машин из ЕС. Как нам сообщили, указание об этом «давали под роспись, целая петиция была, штрафы будут».

— Я за себя могу сказать: я не буду сообщать (на таможню. — Прим. ред.). А когда вы приедете? Если завтра, то пусть попросят оператора, чтобы не сообщали, — ответил по телефону оператор АЗС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников