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У Николая Автуховича во время суда обострились проблемы со спиной

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  • 1.06.2022, 19:52
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У Николая Автуховича во время суда обострились проблемы со спиной
Николай Автухович

Проблемы со здоровьем обострились и у священника Сергея Резановича.

Во время суда над «группой Автуховича» у двух подсудимых обострились проблемы со здоровьем, сообщают правозащитники.

Судебный процесс в Гродненской тюрьме продолжается третью неделю. За это время ухудшилось здоровье у Николая Автуховича и священника Сергея Резановича.

У Резановича — сахарный диабет. Он уже несколько дней жалуется на состояние здоровья. В минувшую пятницу, 27 мая, он плохо почувствовал себя во время допроса. Из-за этого перерыв в суде объявили раньше обычного — в 16: 00.

У Автуховича во время суда обострились проблемы со спиной, и он постоянно испытывает сильную боль. Это связано с тем, что он во время суда находится в клетке-«стакане». Там почти нет места, а сидеть можно только на узкой скамейке.

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