НАТО созывает встречу Турции, Финляндии и Швеции 6 1.06.2022, 19:55

2,228

В ходе переговоров стороны обсудят вопрос расширения Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в Брюсселе встречу с дипломатами Турции, Финляндии и Швеции. В ходе переговоров стороны обсудят вопрос расширения Альянса.

Как сообщает BBC, об этом генсек НАТО заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по Альянсу. С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни", - заявил Столтенберг.

При этом Блинкен отметил, что в НАТО существует "широкий консенсус" в отношении быстрого вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».