РФ вернула в Беларусь около 400 кг мясной и молочной продукции

РФ вернула в Беларусь около 400 кг мясной и молочной продукции3
- 1.06.2022, 20:12
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Перевозка осуществлялась с грубыми нарушениями условий транспортировки.
В мае в Брянской области были задержаны четыре автомобиля, которые въехали из Беларуси в Россию в объезд официальных ветеринарных постов, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
В автомобилях перевозилась готовая мясная и молочная продукция общим весом около 400 кг. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, перевозка осуществлялась с грубыми нарушениями условий транспортировки, в транспортных средствах, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии.
Кроме этого, был остановлен автомобиль с 200 пчелопакетами без ветеринарных сопроводительных документов.
Все грузы вернули в Беларусь.