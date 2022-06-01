РФ вернула в Беларусь около 400 кг мясной и молочной продукции 3 1.06.2022, 20:12

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Перевозка осуществлялась с грубыми нарушениями условий транспортировки.

В мае в Брянской области были задержаны четыре автомобиля, которые въехали из Беларуси в Россию в объезд официальных ветеринарных постов, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

В автомобилях перевозилась готовая мясная и молочная продукция общим весом около 400 кг. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, перевозка осуществлялась с грубыми нарушениями условий транспортировки, в транспортных средствах, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Кроме этого, был остановлен автомобиль с 200 пчелопакетами без ветеринарных сопроводительных документов.

Все грузы вернули в Беларусь.

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