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Ученые выяснили, насколько полезно употребление куриных яиц

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  • 1.06.2022, 20:19
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Ученые выяснили, насколько полезно употребление куриных яиц

Диета для сердца.

Исследователи из Китая заявили, что умеренное употребление куриных яиц может улучшить работу сердца.

Согласно результатам исследования эпидемиологов и биологов из Пекинского университета, умеренное употребление куриных яиц может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Речь идет об употреблении в рационе до одного яйца в день, которое может повысить количество полезных для сердца метаболитов в крови.

Несмотря на то, что куриные яйца содержат много диетического холестерина, они также являются источником множества необходимых питательных веществ.

Существуют противоречивые данные о пользе и вреде от употребления куриных яиц для организма человека. Однако, некоторые исследования демонстрируют, что у людей, которые ежедневно ели яйца, риск сердечных заболеваний и инсульта был значительно ниже.

В новом исследовании китайские ученые проанализировали, как потребление яиц влияет на маркеры сердечно-сосудистых заболеваний в крови.

«Немногие исследования рассматривали роль метаболизма холестерина в плазме в связи между потреблением яиц и риском сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мы хотели помочь восполнить этот пробел», — заявил ведущий автор работы магистр кафедры эпидемиологии и биостатистики Пекинского университета Ланг Пан.

На основе проанализированных данных ученые пришли к выводу, что у людей, которые ели умеренное количество яиц, был более высокий уровень белка А1, который помогает выводить холестерин из кровеносных сосудов.

Этот белок, также известный как «хороший липопротеин», защищает сердечно-сосудистую систему от закупорок, которые могут привести к сердечным приступам и инсульту.

У людей, которые употребляли яйца реже, был более низкий уровень полезных метаболитов и более высокий уровень вредных метаболитов в крови.

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