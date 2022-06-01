Польскую школу в Гродно русифицируют до конца года 9 1.06.2022, 20:23

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Польский язык не будет там преподаваться даже как предмет.

Ранее сообщалось, что Гродненскую польскую школу (СШ № 36) с 2022 года переводят на русский язык. Но сначала власти пообещали, что на польский язык и литературу оставят один час в неделю. Однако во время родительского собрания 19 мая сообщили, что отменят и ее. Информацию сайту Hrodna.life подтвердила мать ученика польской школы Наталья Сорока.

Об отмене последнего часа польского языка и литературы сообщила директор средней школы № 36 Данута Сурмач. У родителей эта информация вызвала «глухую злость и бессилие», сказала Hrodna.life мать ученика школы Наталья Сорока.

По словам Натальи, родители будут пытаться отстоять право проводить занятие по польскому языку и литературе либо организовать факультатив.

О том, что с сентября 2022 года в польских школах в Гродно и Волковыске занятия будут вести на русском языке, стало известно в апреле 2022 года.

Руководство школы сослалось на изменения в Кодексе об образовании. По закону, сейчас в Беларуси преподавание на языке национального меньшинства не предусматривается. В результате большинство предметов будет по-русски, по-белорусски — только история Беларуси и часть предмета «Человек и мир», а по-польски — вообще ничего.

Между тем, многие родители отдавали детей в польскую школу, чтобы те потом сдали экзамены, получили стипендию и поехали бесплатно учиться в Польшу. Но были и другие причины. Некоторые выбирали польскую школу из-за отсутствия в городе белорусских. Другие — ведь школа не переполнена, классы небольшие и педагоги лучше знают детей. Еще другие — ведь там культивировались польские традиции.

Языковой вопрос в польской школе поднимали раньше. Первый раз — в 2012 году, когда предложили создать отдельные русскоязычные классы. В 2017 году Министерство образования Беларуси планировало перевести часть предметов и экзаменов на государственные языки. Тогда родители апеллировали к польско-белорусским договоренностям, согласно которым эта школа, построена за польские деньги, должна использоваться только для обучения на польском языке.

В августе 1995 года Союз поляков Беларуси подписал договор с Гродненским горисполкомом. В пункте 1.3 настоящего договора указано, что здание школы, построенное за деньги польских налогоплательщиков, должно использоваться как школа с польским языком обучения. Изменить это можно только по соглашению сторон. На таких же условиях в 1999 году открыли школу в Волковыске.

Русификация затронула не только польскую школу в Гродно. То же самое происходит в средней школе № 8 с польским языком обучения в Волковыске.

В литовских школах в деревнях Пелеса и Рымдюны с сентября 2022 года исчезнет литовский язык преподавания. Вместо неё уроки будут вести только на русском и белорусском.

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