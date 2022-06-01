Украина получит от США системы залпового огня HIMARS

Украина получит от США системы залпового огня HIMARS7
- 1.06.2022, 20:27
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Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.
США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Сегодня днем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.
Теперь же в Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.
"США поддержат наших украинских партнеров и будут продолжать предоставлять Украине вооружение и оборудование для защиты. Мы будем продолжать возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу", - говорится в заявлении Белого дома.