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Украина получит от США системы залпового огня HIMARS

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  • 1.06.2022, 20:27
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Украина получит от США системы залпового огня HIMARS

Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.

США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Сегодня днем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

Теперь же в Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

"США поддержат наших украинских партнеров и будут продолжать предоставлять Украине вооружение и оборудование для защиты. Мы будем продолжать возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу", - говорится в заявлении Белого дома.

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