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Задержана бывшая олимпиадница по белорусскому языку

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  • 1.06.2022, 20:37
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Задержана бывшая олимпиадница по белорусскому языку
Полина Шинкевич

Девушка училась на юриста в БГУ и в этом году должна была получить диплом.

Полине Шинкевич 21 год. Она училась на юрфаке БГУ, специализировалась на уголовном праве. Успела ли Полина защитить диплом, неизвестно, передает «Наша Нiва».

В школе девушка участвовала в олимпиадах по белорусскому языку и выходила на городской уровень соревнования. Во время учебы не менее чем дважды выступала на конференциях — и оба выступления написаны на белорусском.

Судя по ее профилю в Linkedin, девушка много училась и за полтора года окончила не менее 8 различных курсов, причастных к юридическим практикам. Также она работала переводчицей и младшим юрисконсультом в нескольких фирмах.

Если верить сообщению силовиков, ее задержали за регистрацию в «Плане Перамога» и участие в одной из акций в 2020 году.

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