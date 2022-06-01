Непобедимый украинский боксер заявил, что готовится к возвращению на ринг 1.06.2022, 20:43

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Владислав Сиренко

Владислав Сиренко возобновил тренировки после вторжения российских оккупантов.

Непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко планирует в ближайшее время вернуться на ринг.

Сиренко рассказал в интервью Vringe, что хочет провести несколько поединков до конца года.

"Сейчас у меня есть возможность полноценно тренироваться и готовиться к своему возможному поединку. Война повлияла очень не только на тренировочный процесс, но и на продолжение моей карьеры в Украине в целом.

Я с большой радостью и мотивацией хочу возвратиться в ринг. Надеюсь, наша команда сможет организовать несколько поединков до конца этого года. За соперников говорить пока рано, но могу сказать, что мотивация у меня невероятная", – сказал Сиренко.

Накануне Владислав Сиренко сообщил, что продает на благотворительном аукционе свой пояс чемпиона WBC Asia.

Все средства, заработанные на аукционе, пойдут на помощь Вячеславу Ялову. Мать парня скончалась на его руках от травм, полученных в результате взрыва снаряда. Теперь он самостоятельно заботится о 4 младших братиках и сестричках.

Напомним, Владислав Сиренко свой последний бой провел против своего соотечественника Андрея Руденко в декабре 2021 года. Сиренко одержал победу техническим нокаутом, завоевав титул чемпиона WBO Asia Pacific и защитив пояс чемпиона Азии по версии WBC ABC (2-я защита украинца) в супертяжелом весе.

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