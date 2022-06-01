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Участника стачки «Нафтана» нашли повешенным

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  • 1.06.2022, 20:50
  • 7,614
Участника стачки «Нафтана» нашли повешенным
Владимир Крысенок

За неделю до этого его задерживали силовики.

30 мая ушел из жизни Владимир Крысенок, оператор 6-го разряда производства №3 ОАО «Нафтан». Его нашли дома повешенным, пишет «Вясна».

Владимир присоединился к общенациональной стачке осенью 2020 года. Он был кандидатом на пост председателя Белорусского Независимого профсоюза сотрудников «Нафтан» в 2021 году.

24 мая Владимир был задержан представителями силовых структур (предположительно, ГУБОПиКа) и через 72 часа выпущен под подписку о невыезде.

Как полагают знакомые Владимира, причиной задержания могла послужить активизация различных силовых структур после недавней публикации в СМИ видео, отражающее жалкое техническое состояние установки, на которой когда-то работал Владимир.

Известно, что силовики угрожали ему 12 годами заключения.

Сегодня Владимира похоронили.

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