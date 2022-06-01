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Bloomberg: Россия не смогла выплатить проценты по своим гособлигациям

  • 1.06.2022, 21:13
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Bloomberg: Россия не смогла выплатить проценты по своим гособлигациям

Россия нарушила обязательства на сумму 1,9 млн долларов.

Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму 1,9 млн долларов.

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Как информирует агентство, указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. По информации Bloomberg, размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить 3,2 млрд долларов.

Bloomberg подчеркивает, что размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был совершен, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям.

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