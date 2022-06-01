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Белорусские школьники будут сдавать мобильники и носить форму

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  • 1.06.2022, 21:25
Белорусские школьники будут сдавать мобильники и носить форму

Приказ будет распространяться на все учреждения образования, лагеря и студотряды.

Министр образования Иванец в интервью «СБ» заявил, что школьники должны будут оставлять телефоны в специально оборудованных местах. Устройства можно будет использовать только для учебы.

Также Иванец анонсировал открытие в каждой школе и гимназии музеев или музейных комнат. «Мы не можем забыть нашу историю и не позволим ее интерпретировать другим», — сказал министр.

С 2023 года возможно введение обязательной школьной формы, а со следующего учебного года — единых элементов школьной одежды.

Минобразования также подготовило приказ, предусматривающий проведение торжественных линеек с прослушиванием гинма и подъемом государственного флага. Предусматривается, что такие линейки будут проводить на государственные праздники, а также в начале и конце каждой четверти или смены в лагерях.

Приказ будет распространяться на все учреждения образования (даже дошкольные), лагеря и студотряды.

37-летний Иванец занял пост министра образования с февраля этого года.

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