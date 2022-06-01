Новый посол США обратилась к украинцам 1.06.2022, 21:30

Бриджит Бринк

Бриджит Бринк записала обращение на Майдане.

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк на Майдане записала приветственное обращение к украинцам, в котором подтверждает поддержку США и готовность помогать Украине противостоять агрессии РФ столько, сколько это будет необходимо. Об этом сообщает Европейская правда.

"США - на стороне украинского народа в защите суверенной, независимой демократической Украины. Мы поможем Украине защититься от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны РФ. Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы помочь вам защищать свою страну, свои дома, свою свободу и демократию. И мы будем делать это столько, сколько необходимо... Я знаю, что оборона Украины - это тоже оборона Европы, и для США это очень важно", - отметила она.

По словам Бринк, США будут работать над привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и других зверствах.

Посол пообещала позаботиться о том, чтобы помощь, оказываемая США в поддержку Украины, попадала к нуждающимся.

"Я горжусь тем, что президент Байден назначил меня как представителя США в эти сложные времена. И я знаю, что Украина победит - благодаря вашему мужеству, сплоченности, решительности и поддержке ваших друзей и партнеров. И когда это произойдет, мы и дальше будем поддерживать вас и ваше право определять собственное будущее и прокладывать свой путь", - подчеркнула Бринк.

At this critical time, my @USEmbassyKyiv team and I are working around the clock to ensure U.S. support makes a difference on the frontlines and in the lives of all Ukrainians. pic.twitter.com/d6frboy96s — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 1, 2022

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