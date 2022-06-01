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Ученые объяснили различие цветов Урана и Нептуна

  • 1.06.2022, 21:34
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Ученые объяснили различие цветов Урана и Нептуна

По большинству параметров планеты схожи.

Международная команда ученых во главе с профессором Патриком Ирвином из Оксфордского университета смогла установить, почему схожие по большинству параметров планеты Уран и Нептун имеют разный цвет, сообщило 1 июня агентство Bloomberg. Сама работа опубликована в «Журнале геофизических исследований: Планеты».

Исследователи нашли объяснение разнице в цветах двух планет, когда занимались построением модели для описания аэрозольных слоев в атмосферах Урана и Нептуна. Для этого использовались данные с телескопа «Хаббл», инфракрасного телескопа НАСА и телескопа «Джемини» на острове Гавайи. Ученые выделили три слоя дымки (метанового тумана) на разных высотах, и именно эта дымка отвечает за цвет планет.

«Это первая модель, в которой одновременно используются наблюдения отражений солнечного света от ультрафиолетовых до ближних инфракрасных длин волн. Также она первая из объясняющих разницу в видимом цвете между Ураном и Нептуном», — отметил профессор Ирвин.

Ученые установили, что средний слой дымки на Уране является более плотным, чем на Нептуне, и именно поэтому одно небесное тело выглядит более ярким, а второе — блеклым. Иначе планеты имели бы практически одинаковые оттенки синего, полагают исследователи.

Специалисты поясняют, что на обоих небесных телах метановый лед конденсируется на частицах в среднем слое, образуя «душ метанового снега», который затягивает частицы дымки глубже в атмосферу. При этом сама атмосфера на Нептуне более активная и турбулентная, нежели на Уране, так что она эффективнее «cбивает» газ в слой дымки, где он конденсируется на упомянутых частицах и образует метановый снег. В итоге слой дымки на Нептуне становится тоньше, отчего он кажется более синим. На Уране, в свою очередь, не конденсировавшегося газа больше, атмосфера не такая турбулентная, а цвет, соответственно, менее насыщенный.

«Мы надеялись, что наша модель поможет понять природу облаков и дымок в атмосферах ледяных гигантов. Объяснение разницы в цвете между Ураном и Нептуном стало неожиданным бонусом к основной работе», — добавил доктор Майк Вонг из Университета Калифорнии.

При этом исследование ученых во главе с Ирвином указывает на присутствие еще одного более глубокого слоя в атмосфере Нептуна, который отвечает за появление на поверхности планеты темных пятен, таких как «Великое темное пятно» (GDS-89), обнаруженное «Вояджером 2» в 1989 году. На Уране такое тоже бывает, но реже.

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