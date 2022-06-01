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До +28°С ожидается в Беларуси 2 июня

  • 1.06.2022, 22:02
  • 2,138
До +28°С ожидается в Беларуси 2 июня

Прогноз.

Облачно с прояснениями и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 июня.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 2 июня, ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 м/с, местами порывы могут усилиться до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 15 градусов тепла, а днем - от плюс 17 градусов по северо-западу до плюс 28 градусов по юго-востоку.

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