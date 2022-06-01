В Витебске в результате возгорания мазута пострадали три человека 1.06.2022, 22:10

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Они госпитализированы.

Сегодня днем на одном из предприятий Витебска произошло возгорание мазута. В результате произошедшего три сотрудника предприятия пострадали. Они госпитализированы, сообщает Следственный комитет.

Сотрудниками МЧС огонь ликвидирован. Прямо сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Витебским городским отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

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