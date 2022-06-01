В Ельском районе мужчина выловил рыбу весом почти 28 килограммов 1.06.2022, 22:24

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Фотофакт.

На Бобруйковском водохранилище Ельского лесхоза прошел турнир по карпфишингу. Рекордный улов — белый амур на 27 кг 750 г. Соревнования проходили в течение пяти дней. Участие в турнире приняли 13 команд: из Минска, Бреста, Могилева, Слуцка и других городов, сообщает yelsk.by.

По итогам первых суток соревнований участники выловили 29 рыб общим весом 99 кг 900 г. В зачет идут карпы и амуры от килограмма и выше. Рекорд за первый день — карп весом 15 кг 510 г, его установила команда из Могилева.

За вторые сутки турнира участники поймали 51 рыбу общим весом 206 кг 75 г. За третьи — 82 рыбы на 252 кг 940 г. За четвертые — 69 рыб весом 219 кг 590 г. В последние сутки команды показали максимальный результат — 108 рыб общим весом 397 кг 760 г.

Суммарно по итогам турнира количество выловленных рыб составило 339, общий вес — 1176 кг 265 г. Средний вес улова — 3 кг 470 г. Самый большой улов по итогам турнира у минской команды CarpSpirits_URT — белый амур весом 27 кг 750 г. А победителем турнира стала команда из Бреста. Ее суммарный улов составил 56 рыб общим весом 170 кг 890 г.

Турнир по карпфишингу проходил по принципу «поймал — отпусти».

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