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С начала суток на Донбассе отбиты 13 атак врага

  • 1.06.2022, 22:38
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С начала суток на Донбассе отбиты 13 атак врага

Уничтожены 20 единиц техники и семь беспилотников оккупантов.

По состоянию на 21:00, 1 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 13 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта, из них: 67 жилых домов, центр безопасности граждан, предприятие "АЗОТ", мебельную и центральную обогатительную фабрики и отделение полиции.

В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли 3 гражданских лица, еще 3 ранены. Данные о погибших, раненых и разрушениях в Луганской области уточняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 2 танка; 6 артиллерийских систем; 8 боевых бронированных машин; 4 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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