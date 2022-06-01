Великобритания решила отправить Украине американские РСЗО

Великобритания решила отправить Украине американские РСЗО6
- 1.06.2022, 22:49
- 3,744
Но нужно разрешение.
Великобритания попросила США подписать план отправки передовых ракетных систем средней дальности в Украину, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
По информации собеседника издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром поговорил с президентом США Джо Байденом о передаче американских реактивных систем залпового огня M270.
Завтра, 2 июня, после встречи состоится обсуждение между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил источник.
Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства. США должны официально одобрить этот шаг через экспортные правила.