закрыть
1 июня 2022, среда, 23:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Великобритания решила отправить Украине американские РСЗО

6
  • 1.06.2022, 22:49
  • 3,744
Великобритания решила отправить Украине американские РСЗО

Но нужно разрешение.

Великобритания попросила США подписать план отправки передовых ракетных систем средней дальности в Украину, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

По информации собеседника издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром поговорил с президентом США Джо Байденом о передаче американских реактивных систем залпового огня M270.

Завтра, 2 июня, после встречи состоится обсуждение между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил источник.

Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства. США должны официально одобрить этот шаг через экспортные правила.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников