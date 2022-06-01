закрыть
1 июня 2022, среда, 23:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Жодино пассажир такси напал на водителя

6
  • 1.06.2022, 23:00
  • 1,414
В Жодино пассажир такси напал на водителя

Водитель отказался его везти по низкому тарифу.

«Душил меня и орал матом», — рассказывает таксист «Яндекс Go» из Жодино Максим (имя изменено. — Прим. ред.) о своем ночном пассажире, которого он отказался везти за маленькую сумму, выставленную за перевозку сервисом. Для водителя это происшествие закончилось без последствий, но он не исключает, что конфликты пассажиров и таксистов могут повторяться — «все из-за низких тарифов». О произошедшей ситуации таксист рассказал блогу «Отражение», а мы перепечатываем этот текст.

Максим работает в «Яндекс Go» всего несколько месяцев, он возит пассажиров по Жодино на арендной машине. В субботу, 21 мая, таксист работал ночью. Около 2.30 он взял заказ: надо было отвезти клиента с улицы Сухогрядской в район завода БЕЛАЗ — расстояние больше трех километров.

— Я подумал, нормальное расстояние, взял этот вызов. Но сумму заказа мы сразу не видим, а только после того, как уже возьмем пассажира и нажимаем «Поехали», — рассказывает Максим.

В тот раз пассажиром оказался мужчина лет 40. По словам водителя заказчик был сильно пьян. Он плюхнулся на пассажирское место позади Максима. Вышедшая с ним женщина предложила водителю, что сразу рассчитается за проезд своего знакомого, «потому что он может уснуть».

— Оказалось, что поездка стоила 1 рубль 60 копеек. Это очень маленькие деньги за такое расстояние, я просто буду в минусе. Потому что 24% заберет таксопарк и Яндекс, а мне останется около рубля. Я извинился, сказал, что за такие деньги не повезу, объяснил причину.

Максим говорит, что сразу после этих слов мужчина пассажир начал кричать матом, что-то вроде, «щенок, ты поедешь за эти деньги, как положено». Когда водитель снова сказал «нет» и отменил заказ, то пассажир, как рассказывает Максим, обхватил шею парня рукой и начал его душить. В эти мгновения таксист успел нажать тревожную кнопку Яндекса.

— Я вывернулся, выскочил из машины, вытянул пассажира из салона. Подумал, надо быстрее уезжать. Пассажир начал плевать в меня и ударил ногой по машине. Потом встал в стойку и предложил драться, вытянул из заднего кармана что-то черное, я подумал, что это нож.

Максим говорит, что ногой выбил из рук нападавшего темный предмет, быстро сел в машину и уехал. По дороге ему позвонили из службы безопасности Яндекс: уточняли, что произошло, сказали, что будут проводить проверку.

— Заявление в милицию я не писал. Через два дня из Яндекс прислали мне промокод на 12 часов. То есть в течение этого времени сервис с меня будет снимать не 12%, а 10%. Зачем мне этот промокод? Меня чуть не задушили!

Максим рассказывает, что когда прошло время, его начало трясти. Когда он вспоминал произошедшее — понял, что все могло окончиться очень печально. Однако на работу он снова вышел, ведь надо отрабатывать аренду машины.

Что говорят в Яндекс Go

— Как только мы узнали о произошедшем, наша служба поддержки связалась с водителем. По информации от водителя, он не стал выполнять заказ из-за того, что пользователь был в нетрезвом состоянии. Мы рекомендовали водителю обратиться в милицию по данной ситуации — сервис готов сотрудничать с правоохранительными органами по официальному запросу, — уточняют в пресс-службе компании. — В свою очередь, пользователь сервисом отметил, что заказывал машину не для себя, а для знакомого и подтвердил данные от водителя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников