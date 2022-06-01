В Жодино пассажир такси напал на водителя 6 1.06.2022, 23:00

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Водитель отказался его везти по низкому тарифу.

«Душил меня и орал матом», — рассказывает таксист «Яндекс Go» из Жодино Максим (имя изменено. — Прим. ред.) о своем ночном пассажире, которого он отказался везти за маленькую сумму, выставленную за перевозку сервисом. Для водителя это происшествие закончилось без последствий, но он не исключает, что конфликты пассажиров и таксистов могут повторяться — «все из-за низких тарифов». О произошедшей ситуации таксист рассказал блогу «Отражение», а мы перепечатываем этот текст.

Максим работает в «Яндекс Go» всего несколько месяцев, он возит пассажиров по Жодино на арендной машине. В субботу, 21 мая, таксист работал ночью. Около 2.30 он взял заказ: надо было отвезти клиента с улицы Сухогрядской в район завода БЕЛАЗ — расстояние больше трех километров.

— Я подумал, нормальное расстояние, взял этот вызов. Но сумму заказа мы сразу не видим, а только после того, как уже возьмем пассажира и нажимаем «Поехали», — рассказывает Максим.

В тот раз пассажиром оказался мужчина лет 40. По словам водителя заказчик был сильно пьян. Он плюхнулся на пассажирское место позади Максима. Вышедшая с ним женщина предложила водителю, что сразу рассчитается за проезд своего знакомого, «потому что он может уснуть».

— Оказалось, что поездка стоила 1 рубль 60 копеек. Это очень маленькие деньги за такое расстояние, я просто буду в минусе. Потому что 24% заберет таксопарк и Яндекс, а мне останется около рубля. Я извинился, сказал, что за такие деньги не повезу, объяснил причину.

Максим говорит, что сразу после этих слов мужчина пассажир начал кричать матом, что-то вроде, «щенок, ты поедешь за эти деньги, как положено». Когда водитель снова сказал «нет» и отменил заказ, то пассажир, как рассказывает Максим, обхватил шею парня рукой и начал его душить. В эти мгновения таксист успел нажать тревожную кнопку Яндекса.

— Я вывернулся, выскочил из машины, вытянул пассажира из салона. Подумал, надо быстрее уезжать. Пассажир начал плевать в меня и ударил ногой по машине. Потом встал в стойку и предложил драться, вытянул из заднего кармана что-то черное, я подумал, что это нож.

Максим говорит, что ногой выбил из рук нападавшего темный предмет, быстро сел в машину и уехал. По дороге ему позвонили из службы безопасности Яндекс: уточняли, что произошло, сказали, что будут проводить проверку.

— Заявление в милицию я не писал. Через два дня из Яндекс прислали мне промокод на 12 часов. То есть в течение этого времени сервис с меня будет снимать не 12%, а 10%. Зачем мне этот промокод? Меня чуть не задушили!

Максим рассказывает, что когда прошло время, его начало трясти. Когда он вспоминал произошедшее — понял, что все могло окончиться очень печально. Однако на работу он снова вышел, ведь надо отрабатывать аренду машины.

Что говорят в Яндекс Go

— Как только мы узнали о произошедшем, наша служба поддержки связалась с водителем. По информации от водителя, он не стал выполнять заказ из-за того, что пользователь был в нетрезвом состоянии. Мы рекомендовали водителю обратиться в милицию по данной ситуации — сервис готов сотрудничать с правоохранительными органами по официальному запросу, — уточняют в пресс-службе компании. — В свою очередь, пользователь сервисом отметил, что заказывал машину не для себя, а для знакомого и подтвердил данные от водителя.

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