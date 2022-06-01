Тайвань больше не будет поставлять высокотехнологичную продукцию в Беларусь

Тайвань больше не будет поставлять высокотехнологичную продукцию в Беларусь1
- 1.06.2022, 23:15
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Что попало под запрет.
Министерство экономики Тайваня запретило экспорт высокотехнологичной продукции в Россию и Беларусь, пишет gamemag.ru.
Под запрет попали:
микропроцессоры или микросхемы с уровнем быстродействия 5 гигафлопс и выше, а также разрядностью доступа 32 бита и более;
с тактовой частотой больше 25 МГц;
продукция, где один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами свыше 2,5 МБ/с;
микросхемы с более 144 контактами;
оборудование для оптической и рентгеновской литографии;
машины для прямого последовательного шагового экспонирования;
сканнеры;
электронно-сканирующие микроскопы для автоматической проверки микрочипов.
Беларусь попала под эти санкции для того, чтобы не помогала России их обходить.
Для Тайваня полупроводниковое оборудование является основной категорией экспорта. В 2021 году на него приходилось 32% от общего экспортного объема.