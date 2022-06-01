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Тайвань больше не будет поставлять высокотехнологичную продукцию в Беларусь

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  • 1.06.2022, 23:15
  • 1,554
Тайвань больше не будет поставлять высокотехнологичную продукцию в Беларусь

Что попало под запрет.

Министерство экономики Тайваня запретило экспорт высокотехнологичной продукции в Россию и Беларусь, пишет gamemag.ru.

Под запрет попали:

микропроцессоры или микросхемы с уровнем быстродействия 5 гигафлопс и выше, а также разрядностью доступа 32 бита и более;

с тактовой частотой больше 25 МГц;

продукция, где один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами свыше 2,5 МБ/с;

микросхемы с более 144 контактами;

оборудование для оптической и рентгеновской литографии;

машины для прямого последовательного шагового экспонирования;

сканнеры;

электронно-сканирующие микроскопы для автоматической проверки микрочипов.

Беларусь попала под эти санкции для того, чтобы не помогала России их обходить.

Для Тайваня полупроводниковое оборудование является основной категорией экспорта. В 2021 году на него приходилось 32% от общего экспортного объема.

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