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«Свои же по нам дали»

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  • 1.06.2022, 23:22
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«Свои же по нам дали»

Оккупанты жалуются, что их самолеты обстреливают их же ракетами из-за отсутствия связи.

Российские оккупанты жалуются, что их не меняют, а также, что их обстреливают свои же, потому что нет связи.

Поэтому они потеряли технику и едва не потеряли жизнь. Об этом свидетельствует перехват ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В разговоре с подругой оккупант жалуется, что командование их не меняет, всего по несколько человек в месяц, потому что генерал хочет заработать "героя России".

Также оккупант рассказывает, что новости, которые показывают в России, лживые.

Также мужчина поделился произошедшим недавно случаем: их позиции атаковали с самолетов свои же военные.

"У нас недавно свои же по нам дали. На охоту выехали самолеты. Две минуты не отработали - 2 ракеты прилетают. Мы их не поймали, потому что "Бук" был еще не настроен. Он только настраивался, и сразу две ракеты прилетели. ВВС по рации передают, что они "Бук" взорвали", мы передаем, что у нас "Бук" взорвали". До этого, в принципе, также было", - рассказывает оккупант.

Он добавляет, что из 3-х "Буков" у них остался один, из-за отсутствия связи.

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