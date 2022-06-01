Как белорусы взорвали рынок аренды жилья в трех чужих странах и обвалили в своей 1.06.2022, 23:29

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Сломали систему.

До лета 2020 года арендовать жилье у моря в Батуми было вдвое дешевле, чем в белорусской столице. Сейчас ситуация обратная. Белорусы, переехавшие или переезжающие в Грузию, Польшу и Литву, рассказали Радио Свобода о своем опыте аренды жилья и о том, как изменились цены на квартиры с началом войны в Украине.

Грузия. Рост цен аренды в 2—3 раза

По данным властей Грузии, за первый месяц войны в Украине в Грузию приехали около 20 тысяч белорусов. Это в десять раз больше, чем обычно. Белорусов в кавказскую страну приехало даже больше, чем украинцев (около 16 тысяч, по официальным цифрам. — РС). Вместе с гражданами России они кардинально поменяли расклад на рынке аренды недвижимости.

Белорус Андрей живет в Батуми почти год. Вместе с женой и детьми снимает «евродвушку» в доме рядом с морским побережьем. Дом новый, квартира размером 45 квадратов, оборудована мебелью, на кухне есть посуда. Все новое, но самое простое, из местного аналога IKEA. Летом 2021 года такое жилье стоило 450 долларов в месяц, но уже в октябре хозяин снизил цену до 250. пересмотр расценок по сезонам был нормальным для Батуми явлением к 2022 году. Теперь все поменялось.

«Местные говорят нам, что белорусы сломали систему (аренды жилья в Грузии. — прим.), — рассказывает Андрей. — Реформировали рынок. Многие белорусы приехали сюда сразу после августа 2020-го, мы были далеко не первые. Здесь жилье летом обычно арендовали на месяц. Белорусы приехали и делали это сразу на год. До прошлого года у Батуми не было никогда такого, чтобы кто-то даже на первой линии (в шаговой доступности к пляжам. — прим.) в старых домах просил 300—350 долларов в месяц. Самая высокая цена была—250».

Сейчас такую цену не предлагают даже в отдаленных от моря районах. С февраля 2022 года реальных цен на аренду жилья в Батуми не знают даже хозяева квартир, говорит Андрей. Причем качество жилья в Грузии не лучшее. За 10 месяцев белорусу пришлось частично менять в арендном жилье сантехнику и прочее.

«Взрыв был в середине марта, нас хозяева предупредили, что стоимость аренды вырастет, даже несмотря на прежние договоренности его не повышать, — рассказывает собеседник. — Апрель и май уже платим по-новому. А на лето сказали от 500. Думаю, нужно готовиться на 600, и это будет еще хорошая цена. Цены, конечно, прописываются в договорах, но хозяева жилья их могут разрывать. В нашем доме жилье уже сдается по 700 долларов в месяц. На первой линии с хорошим видом может быть и 1000 долларов».

Андрей рассказывает, что визуально количество белорусов на улицах Батуми с конца февраля начало «увеличиваться в разы». Даже в совершенно нетуристическом месте можно легко услышать разговор о том, что сейчас происходит, например, в Молодечно.

При этом дискриминации к себе со стороны грузин собеседник не испытывает. Говорит, что в марте и апреле была еще какая-то напряженность. Например, в банке могли отказаться менять банкноту с поврежденным краем. Но сейчас отчасти все так, как было до начала войны.

Тяжелее россиянам, которые также массово приехали в Грузию. Им часто отказывают в аренде жилья и в других услугах. С белорусами такие случаи случаются единично.

Литва. Цены в среднем выросли с 500 до 700 евро

За первый год, прошедший с выборов августа 2020 года, в Литву из Беларуси только по гуманитарным визам переехали около 20 тысяч белорусов. С началом войны в Украине ситуация только обострилась.

В конце марта МИД Литвы сообщал, что в посольстве в Минске собралось около 10 тысяч заявок на получение виз для переезда.

Все это повлияло на цены аренды жилья в Вильнюсе.

Если осенью 2020 года однокомнатная студия здесь стоила 450—500 евро в месяц, то сейчас такое же жилье могут сдавать уже даже за 700 евро. Также снизилось количество предложений. Если в январе 2022 года в Вильнюсе сдавали около 2500 квартир, то в конце мая — только 400, сообщает портал delfi.lt. Рост цен на аренду жилья с начала марта достиг 20—30%.

«Я ищу жилье в Вильнюсе пока дистанционно, списываюсь с собственниками и агентами, — рассказывает Свободе белоруска, которая собирается переехать в Литву летом. — Около половины собственников отказываются сдавать иностранцам. Я не знаю, потому ли это, что я белоруска, или по какой-то другой причине. Жилье ищу уже месяц, за это время цены выросли на 100—150 евро. Раньше рассматривала возможность переезда в Грузию, но цены на квартиры там сейчас такие же, как в Литве, поэтому проще перебраться сюда».

Еще несколько человек, которые сейчас ищут варианты переезда из Беларуси за границу, высокие цены на аренду жилья в Литве делают это проблематичным.

Работодатели из сферы ІТ часто охотно помогают с переездом, но намного менее охотно идут на повышение зарплат либо оплату аренды квартир для своих сотрудников. В результате те, кто не может уехать, остаются в Беларуси без работы.

Польша. «Получила четыре отказа за один день»

Количество белорусов, которые с 2020 года переехали на постоянное место жительства в Польшу, неизвестно. Президент Польши Анджей Дуда летом 2021 года называл цифру в 200 тысяч человек. При этом количество гуманитарных виз, которые Польша выдала белорусам за первый год после протестов, значительно ниже — около 20 тысяч.

Свежих данных о том, как на ситуацию повлияли события в Украине, пока нет. Но найти жилье в Варшаве и других польских городах стало намного сложнее, чем даже год назад. Влияют на ситуацию беженцы из Украины.

«Мы квартиру в Варшаве начали искать в середине мая, но за тенденциями на рынке следили еще с января, — рассказывает Ольга, которая на днях переехала из Беларуси в Польшу. — Цены вверх пошли, конечно. Но мне кажется, что это не какое-то желание поляков задрать их, а просто условия рынка, который реагирует на ситуацию. Если сравнивать с январем, то квартиры, которые тогда стоили около 3800 злотых (820 евро), сейчас стоят 4500—5000 (980—1100 евро)».

Как рассказывает Ольга, в Варшаве она изначально искала трехкомнатную квартиру, так как планирует работать из дома, имеют домашнего питомца. К белорусам, как говорит собеседник, поляки по-прежнему относятся хорошо. Особенно если арендатор немного владеет польским языком. Проблемы создают скорее условия, в которые попали искатели арендного жилья. Быстро его найти практически нереально, говорит Ольга.

«Мы искали квартиру с риелторами, даже с тремя, — рассказывает собеседник. — Всех нам посоветовали. Квартиры очень быстро уходят. Надо сразу договариваться на просмотр, иначе ты оказываешься двенадцатой в очереди. Шансов, что ты хотя бы посмотришь квартиру, просто нет. Люди даже просто по звонку снимают, не смотря. Надо назначать встречу сразу с хозяевами. Вызвать такси и ехать. Если не успеешь, квартиру сдадут. У меня был день, когда я не успела таким образом четыре раза».

В результате Ольга сняла квартиру за 5000 злотых в месяц недалеко от центра Варшавы в новом доме. Примерно такое же жилье ближе к окраине польской столицы стоит около 3800—4000 злотых в месяц.

В Минске у Ольги осталась своя квартира, сдавать ее она не планирует.

Беларусь. «Цены на аренду жилья упали до уровня 2012 года»

Точная цифра белорусов, уехавших из страны после выборов 2020 года и с началом войны России против Украины, неизвестна. Но это уже повлияло на рынок аренды жилья, прежде всего в Минске.

«Цены сейчас на уровне десятилетней давности, — рассказал в беседе со Свободой один из риелторов, помогающий найти арендное жилье в Минске. — Предложение постоянно увеличивается, а спрос, наоборот, снижается. «Однушки» даже у метро уже стоят 150—200 долларов в месяц. Такого не было с начала 2010-х годов. Причем хозяева готовы сбрасывать и такую цену. Квартиры не могут сдать месяцами».

По словам собеседника, спрос сейчас есть прежде всего на относительно дешевые квартиры. Часть собственников, уехавших из Беларуси недавно, отказывается сдавать свои квартиры по низким ценам. Для них проще продолжать оплачивать коммуналку из-за границы, чем пустить кого-то чужого жить в своих квартирах и иметь с этого 200—300 долларов прибыли.

«Но нельзя сказать, что причиной снижения цен стала война, — говорит собеседник. — Они начали падать еще в 2020 году и продолжают медленно опускаться. У людей стало меньше денег, зарплаты снижаются. Отсюда и снижение цен на аренду. Резкого роста количества предложений я не вижу. Вероятно, цены на аренду жилья уже достигли низшего уровня. Трудно прогнозировать, что они еще могут снижаться».

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