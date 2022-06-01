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«Беларусбанк» ввел новшества по кредитам на недвижимость

  • 1.06.2022, 23:45
«Беларусбанк» ввел новшества по кредитам на недвижимость

Что изменилось для клиентов.

«Беларусбанк» с 1 июня снизил процентные ставки на кредит на недвижимость от госзастройщиков. Ставка упала с 23% до 21%. Сайт zerkalo.io посмотрел, какой будет итоговая переплата, если взять займ на уровне средней зарплаты.

К примеру, клиенту с доходом на уровне средней зарплаты по стране после выплаты налогов (в апреле это было около 1348 рублей) в «Беларусбанке» готовы выдать максимальную сумму кредита около 52,9 тысячи рублей. При этом ежемесячный платеж составит 943,6 рубля. Из этой суммы проценты — 925,21 рубля, остальное идет на уплату основного долга. В итоге за 20 лет проценты, которые нужно будет выплатить банку, составят 172,6 тысячи рублей.

Какие еще новшества ввел «Беларусбанк» по кредитам на недвижимость

«Беларусбанк» с 1 июня также снизил процентные ставки до 19% годовых по кредитам на финансирование недвижимости с господдержкой.

Банк также расширил список партнеров-застройщиков по кредиту «Ипотека с нами». В их число попали РУП «Главное управление капитального строительства» Управделами президента Беларуси и КУДП «Управление капитальным строительством Горецкого района». Савка по этому кредиту — от 12% годовых.

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