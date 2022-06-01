Лукашенковского посла не позвали на церемонию в преддверии Дня Республики в Италии
- 1.06.2022, 23:42
Церемония состоялась 1 июня в резиденции итальянского президента в Квиринальском дворце.
Послов Беларуси и России в Италии не пригласили на торжественную церемонию накануне празднования Дня Республики, который отмечается 2 июня, сообщает ANSA. Церемония состоялась 1 июня в резиденции итальянского президента в Квиринальском дворце.
Решение было принято в связи с недавним решением ЕС не приглашать представителей России и Беларуси на подобного рода мероприятия после российского вторжения в Украину, пишет издание.