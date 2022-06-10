«Если Путин проиграет войну в Украине, то потеряет и Беларусь» 8 10.06.2022, 7:45

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Украинская победа подтолкнет белорусский народ к политическим переменам.

Путин 5 июня заявил в интервью государственному телеканалу Россия-1: «Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся». А в это время белорусский диктатор Александр Лукашенко был занят выполнением своей старой доброй роли помощничка и главного пособника Путина, приводит статью Брайана Уитмора для Atlantic Council «Новое время».

Менее чем за две недели до этих путинских угроз, 24 мая, Генштаб Украины объявил, что Россия развернула дивизион ОТРК Искандер-М, способных нести ядерные боеголовки, в Брестской области, вблизи украинской границы. Дальность ракет 400−500 км, и в пределы их досягаемости попадают большие части центральной и западной Украины. А на следующий день после высказываний Путина, 6 июня, Генштаб Украины объявил, что в дополнение к Искандерам, Россия также развернула зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Угроза Путина, вкупе с недавним размещением военной техники на белорусско-украинской границе и первыми за несколько недель авиаударами по Киеву, подняли тревогу по поводу того, что Россия, возможно, собирается возобновить свое наступление на украинскую столицу и возродить свои прежние, более экспансивные военные амбиции. Эти шаги также ярко продемонстрировали абсурдность частых заявлений Лукашенко о том, что он не является одним из агрессоров в войне России против Украины.

Как недавно писал минский политолог Артем Шрайбман, «При каждом удобном случае Лукашенко повторяет, что всегда был против войны и хочет, чтобы она поскорее закончилась». В то же время, подчеркивает политолог, «российские войска, самолеты и ракетные комплексы полностью так и не выведены из Беларуси».

Следует также отметить, что, когда Путин угрожал расширить украинский фронт и разместить в Беларуси ракеты и зенитные системы, обладающие ядерным потенциалом, чтобы подкрепить эту угрозу, он также стремился использовать эскалацию зернового кризиса, который сам же создал, блокировав украинские порты на Черном море, чтобы добиться снятия с Беларуси западных санкций.

В своем выступлении перед российскими СМИ З июня Путин заявил: «Самое простое — это вывоз с территории Беларуси, самое дешевое. Оттуда — сразу в порты стран Балтии, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Это не наш вопрос, но, во всяком случае, Лукашенко, ставит вопрос именно так».

Такие слова можно счесть за троллинг, но это также иллюстрирует степень, в которой лукашенковская Беларусь, фактически, стала придатком путинской России.

Судьба Лукашенко теперь неразрывно связана с судьбой Путина и исходом его войны против Украины. Это то, что белорусская оппозиция хорошо понимает, строящая свои планы с учетом возможного поражения России. Если война ослабит Путина, сразу же уязвимым станет и Лукашенко.

«Если режим Путина ослабнет до такой степени, что не сможет субсидировать союзных автократов по периметру и прикрывать их своим военным зонтиком, Беларусь вполне может повторить процесс, который уже происходил в регионе в конце 1980-х годов», — пишет белорусский политолог, — «Подобно тому, как посыпались коммунистические режимы в Центральной Европе, когда стало ясно, что СССР больше не может быть надежным патроном, Беларусь будет вынуждена реформироваться и переориентироваться на Запад. При условии, конечно, что до этого времени Минску удастся сохранить свою государственность».

Это означает, что, если Украина сможет победить Россию и сохранить свой суверенитет и независимость, это также может подтолкнуть к политическим переменам и в Беларуси. Тем больше причин для Запада продолжать курс на поддержку Украины всем оружием, обучением, обменом разведданными и дипломатической помощью, в которой она нуждается, несмотря на угрозы Путина и Лукашенко. Сейчас не время беспокоиться о том, что Путин почувствует себя униженным, или вынуждать Украину пойти на уступки.

Путин начал этот год, в канун столетия основания Советского Союза, с мечтами о восстановлении старой империи путем мягкой аннексии Беларуси и военного подчинения Украины. Он все еще может это осуществить. Но с учетом того, что прошло почти полгода, не исключено, что он может как проиграть войну в Украине, так и потерять Беларусь.

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