Что угрожает власти Лукашенко? 3 10.06.2022, 8:23

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Режиму грозит беспрецедентный экономический кризис.

Что может угрожать власти Лукашенко? По мнению Валерия Карбалевича, которое он выразил проекту «Позірк. Навіны пра Беларусь», таким фактором может стать «возможный политический кризис режима Путина в связи с неудачной войной».

Вторым вызовом аналитик считает экономические проблемы. Он напоминает, что за апрель ВВП Беларуси упал на 6% — такого резкого падения не было давно, «и это только начало, кризис углубляется».

Здесь можно заметить, что за время правления Лукашенко белорусы не раз переживали финансово-экономические обвалы. Например, в 2011 году рубль обесценился почти втрое, инфляция составила 109%. Но этот обвал, как и другие, не вызвал мощных протестов. В такие периоды белорусы, напротив, готовы были работать за меньшие деньги, сажать больше картошки на приусадебных участках — в общем, уходили в стратегии самовыживания.

Однако наползающий сейчас кризис, во-первых, грозит стать беспрецедентным по масштабу, говорит Карбалевич. Во-вторых, по его словам, нужно учитывать события 2020 года, падение доверия к властям.

Причем речь здесь не только об убежденных противниках режима. Сторонники Лукашенко всегда поддерживали в его лице идею стабильности, подчеркивает собеседник. Сейчас же экономический кризис показывает, что «Лукашенко является главным дестабилизатором». Это может привести к системной трансформации сознания электората, предполагает Карбалевич.

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