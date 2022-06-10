«У нас сколько написано, столько и стоит» 4 10.06.2022, 8:33

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Как изменилась летом Комаровка.

В Беларусь пришло календарное лето, жара и первые урожаи из парников и теплиц, способные если не восполнить, то хотя бы сделать менее заметным дефицит плодоовощного импорта.

Корреспондент «Салідарнасці» наведалась на столичный Комаровский рынок и посмотрела, снизились ли цены на сезонные овощи и фрукты, за чем собираются очереди и что обсуждают продавцы и покупатели.

***

Всего пару дней назад местная администрация хайпанула с ностальгической акцией: бочковой квас продавала под советским флагом девушка в школьной форме и с бантиками. Но сегодня, несмотря на жару, «той самой» бочки не видать — то ли акция была разовой в честь начала сезона, то ли просто еще не привезли.

Зато открыли свой сезон фонтанов на зависть взрослым дети, и их не останавливают от радостных прыжков под струями воды никакие грозные окрики «Маша, сейчас домой пойдешь!».

Открытые ряды густо полны торговцами и покупателями. Греческая клубника почти всё, ей на смену пришла брестская — точнее, судя по ценникам, из Пинска, Лунинца, Березы, Кобрина.

— А минская скоро будет, не знаете? — дотошно выбирает ароматную ягоду покупательница.

— Ну откуда же минской быть, погода вот только-только наладилась, — удивляется продавщица. — Вы хотя бы через недельку с этим вопросом приходите.

Цены на клубнику, в зависимости от размера и качества ягод, варьируются от 15 (14.99 — уловка из супермаркетов) до 9.99 рублей. В одном месте замечаем ценник 8.90, и это, похоже, нижний предел на сегодня — буквально через полчаса на прилавке лишь жалкая горстка ягод.

Тем, у кого дороже, приходится брать маркетингом: там и тут предлагают попробовать, расхваливают вкус и запах, и почти на каждом втором ценнике зачем-то приписывают «клубника — мед».

— Кислая же! — кривится придирчиво пожилая посетительница.

— А я говорю — сладкая! — как оскорбленная хозяйка из «Свадьбы в Малиновке», грудью защищает свой товар торговка.

С клубникой по массовости соперничает черешня — из Молдовы и Узбекистана, есть по 12.99, а есть и по 16.99, с припиской «огонь» (видимо, чтоб отличаться от клубники). Впрочем, такими же зазывалками сопровождаются ценники на абрикосы по 12-16 рублей, персики — от 8 до 25, и нектарины — 15-18 рублей за килограмм. И только голубика на общем фоне лежит себе тихонечко по цене 8-9 рублей за 100 граммов, и не отсвечивает.

Редис, который еще пару недель назад продавали по 3-5 рублей за пучок, теперь стоит столько же, но за килограмм. Пупырчатые огурцы родом из-под Пинска и Столина есть по 2,5-3,5 рубля, откалиброванные по размеру и кондициям, а есть вдвое дешевле — если покупать просто россыпью и не перебирать.

Не сдаёт позиций и никак не дешевеет «борщевой набор» — молодая морковка и свекла (почему-то из Узбекистана), чистая ранняя картошка почти везде по 4-5 рублей за килограмм, юная капуста — от 2,5.

— Хотела прорывки купить, — жалуется мужу седая дама. — А она 5 рублей за пучок. Какой-то золотой холодник выйдет, давай пока обычную свеклу посмотрим. И помидорки не забудь, только без меня не бери!

Последнее предупреждение становится понятным, когда сравниваем разброс цен на помидоры: огромные, чуть ли не по полкило каждый, азербайджанские томаты стоят от 7 до 18 рублей, их менее выпендрежные белорусские собратья — 5-6, а желтенькие черри в состоянии «съесть прямо сейчас» можно найти и за 3-4 рубля.

Если прибавить к этому салатный красный лук по 15-18 рублей, то «экстремистский» салат тоже выходит не слишком дешевым.

Наблюдаем, как семейная пара средних лет отчаянно торгуется за клубнику, желая и выбрать самую красивую, и сбить сразу рубль. В итоге покупательница сдается первой, раздраженно бросает:

— У нас в Подмосковье уже бы уступили!

— А у нас в Бресте, — вежливо улыбаясь, раскатисто произносит «р» молодая продавщица, — сколько написано, столько и стоит!

Кто-то из очереди за соседним прилавком дает подсказку:

— Вы если хотите что посвежее, надо рано приходить, а если подешевле — то к закрытию.

***

В крытом рынке также шумно и оживленно. В молочный отдел стоит заглянуть хотя бы для того, чтобы оценить усилия отечественных производителей по импортозамещению: есть «Мааздам» (голландцы не увидят — не обидятся) из Кобрина и Пружан, есть молодечненский «Рокфорти» — не «Рокфор» из овечьего молока, но тоже с голубой плесенью и в 6 раз дешевле оригинала, и всякие прочие Templier’ы из Молодечно и «Пармезаны» из Рогачева.

Самые дорогие отечественные сыры с плесенью — по 32-37 рублей за килограмм, полутвердые средней жирности — от 16 до 25 рублей. Впрочем, есть и несколько точек с импортными сырами, если цена 105 рублей за итальянский «Пармеджано» вас не пугает.

— А почем у вас, к примеру, домашний творог? — переключает внимание с деликатесов на земные продукты покупатель-пенсионер.

— Есть по 20, по 12, по 8 за кило, — перечисляют свои запасы продавцы.

— Дорого. По 5 хотя бы.

— По 5 не бывает хорошего творога, — отрезает одна из молочных королев, — это все равно, что сметану водой из-под крана залить.

Повздыхав, покупатель уходит в фермерскую часть «молочки», где у нескольких витрин уже выстроились очереди постоянных покупателей. Здесь, убеждают новоприбывшего, хоть и недешево в сравнении с фабричным молоком и творогом, но «качество — во, выше всяких похвал!».

Забавная деталь: в крытом павильоне идет параллельная сетевая торговля. Несколько бойких молодых людей снуют по торговым рядам и предлагают то посетителям, а то и самим продавцам — кто индукционные сковородки («100 рублей, где вы аналог «Цептера» в магазинах за такую цену найдете?»), кто безразмерные шорты-бермуды («на такую погоду в самый раз — не дует, не потеет, есть разные расцветки»).

Несколько больших очередей замечаем в мясном отделе — одни стоят за фаршем и субпродуктами из индейки, другие — к фирменной точке одного из мясокомбинатов, где «наконец привезли» печень по 5 рублей и несколько недорогих видов фаршей.

А вот в соседних рядах с готовым мясом и колбасами обнаруживается довольно много покупателей из России. Не сказать, что толпы, но группы по пять-шеcть человек, легко вычисляемые по характерному «аканью» и интонации, изучают мясные деликатесы.

Одна такая группка, жарко споря и консультируясь друг с другом и продавцом, набирает попробовать на 200 рублей всего по чуть-чуть — суджука и бастурмы, сала и мясных чипсов, «бюргеровские грудки» из копченой индейки, белорусского прошутто и под конец просит еще печеночный паштет.

— Может, это и плебейство, — громко говорит мужчина средних лет. — Но я прямо обожаю намазать этот паштет, а он из печечки, на черный хлеб, да с зеленым лучком и под борщ. Прямо ешь и ощущаешь, что значит качественный продукт из Белоруссии.

В соседнем ряду, очевидно, супружеская пара россиян набирает каких-то сервелатов и телятины, а потом, несколько путаясь в деньгах, признается продавщице:

— Мы не очень хотели ехать в Минск, слышали, тут к России сейчас плохо относятся.

— Где вы такое видели? Наоборот, вы ведь такие деньги в страну привозите, и нам работа есть, и всем только хорошо, чтобы наши страны дружили и вы чаще сюда ездили, — подобострастно убеждает денежных клиентов продавщица.

— Вот, — наставительно поднимает палец мужчина, — благодаря Лукашенко!

Впрочем, его жена, заметив явный и не слишком доброжелательный интерес других покупателей, быстро сворачивает незапланированное пропагандистское выступление о славянской дружбе и увлекает супруга к выходу.

Продавцы из соседних точек говорят, что «российский десант» наблюдают уже несколько недель, а с началом лета их стало заметно больше.

«Метут колбасы и молочку, многие удивляются, почему в Минске не принимают к расчету российские рубли, и вспоминают Советский Союз по поводу и без повода», — с иронией комментирует гастрономический туризм россиян одна из продавщиц.

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