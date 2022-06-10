Последователь 10 Аркадий Дубнов

10.06.2022, 8:48

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Аркадий Дубнов

Почему Путин заговорил о Петре Первом.

Пока коротко, но боюсь (в буквальном смысле), важно.

Cделана важная временная отсечка в нынешней "эпохе перемен", объявленной нынче В.В.Путиным. Он предельно четко дал понять, что продолжающуюся уже 3,5 месяца специальную военную операцию в Украине следует рассматривать, лишь как этап долгой эпопеи по возвращению территорий, находящихся ранее под контролем Российского государства.

Архитектором проекта по-прежнему будет считаться Петр Первый. В.В. Путин лишь его скромный исторический последователь.

Так теперь выглядит история петровских времен в его популярном изложении:

"…Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Все Приладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал.

Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят".

Первая задача, как было сегодня доложено, решена успешно, - создано гиперзвуковое оружие.

Здесь стоит остановиться и отдышаться.

Замечу попутно, что впервые В.В.Путин говорил о предстоящей работе вдолгую "президенту" Абхазии Аслану Бжании спустя пару дней в ноябре 2020 года после окончания 44-дневной армяно-азербайджанской войны. Разговор был непубличный, но рассказал о его содержании своему "партхозактиву" сам Бжания, вернувшись домой. В последние полтора года мне не раз приходилось говорить и писать об этом.

Аркадий Дубнов, Telegram

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