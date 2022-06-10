Обломки редкого меча викингов воссоединили после 1 200 лет разлуки 10.06.2022, 8:53

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Фотофакт.

Две части богато украшенного меча викингов, которые были разделены около 1 200 лет, недавно воссоединили. Оказалось, они до сих пор складываются вместе, как пазл. Кусочки обнаружили в Норвегии с разницей в год охотниками-любителями, пишет «Хайтек».

Первую часть меча нашли в прошлом году с помощью металлоискателя в Ставангере, на западном побережье Норвегии. Мужчина, который обнаружил небольшой странный кусок металла, передал фрагмент местному археологическому музею и не знал, что это такое. Но лишь до этой весны, когда его друг раскопал неподалеку остальную часть артефакта. Эти два маленьких куска металла оказались частью массивного меча эпохи викингов.

Хотя лезвие отсутствует, рукоять меча богато украшена замысловатой резьбой и золотыми и серебряными деталями. Каждый конец крестовины отмечен формой неопознанного животного.

Основываясь на орнаменте, ученые предположили, что меч, возможно, появился во Франкской империи или Англии около 800 г. н.э. Однако эксперты не отрицают, что оружие выковал талантливый норвежский кузнец, который вдохновился франкским оружием. Из примерно 3 000 мечей викингов, обнаруженных в Норвегии, только около 20 соответствуют профилю недавно обнаруженного оружия, а его владелец — неизвестен.

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