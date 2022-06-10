Украинские бойцы показали, как взрывается российский танк 3 10.06.2022, 9:10

4,998

Фото: К2 54 ОМБр

Огненный столб чуть не задел беспилотник.

Боевая группа К2, принадлежащая 54 отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы, показала, как взрывается подбитый российский танк, пишет liga.net.

"Продолжаем показ путешествий незваных "туристов" на тяжелой технике по полям Донецкой области возле г. Марьинка. Ехали "туристы" по полю, поглядывая на украинские поля, где тем временем занимались "посевом зерновых" бравые ребята из группы К2 с еще одним прославленным подразделением. И получилось так, что встретилась та "туристическая" машина с нашими сеялками. Да и сломалась навсегда", – говорится в сообщении группы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».