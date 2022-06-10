«В месяц нужно где-то 2000 евро на человека» 3 10.06.2022, 9:20

3,942

Белоруска бросила хорошую работу в Москве и теперь живет во Франции.

Ольга Аурите — по образованию учитель русского языка и литературы, а еще французского. Она закончила Витебский государственный университет им. П. Машерова. Отработав распределение, девушка уехала в Москву, где за десять лет доросла от секретаря до одного из руководителей hr-одела в крупной девелоперской компании. Говорит, у нее была хорошая работа, высокая зарплата — а потом случилась еще и большая любовь. Осенью 2019-го белоруска вышла замуж за помощника капитана, яхта которого стояла в Каннах, и, бросив все, уехала за ним во Францию. Для zerkalo.io она рассказала, сколько стоит жизнь на Лазурном Берегу.

Семья Ольги — это она, муж Саша и кот. Живут они в съемной квартире в десяти минутах ходьбы от моря. Зарабатывает пока только супруг. Жена подтягивает иностранный. Говорит, французский, который учила в университете, — это был язык книжек, а для бытового общения он не сильно подходит.

— Когда мы поженились, мой муж уже работал во Франции. У него была достойная зарплата. Вряд ли бы он нашел что-то равноценное в России, поэтому решили, что я перееду к нему, — начинает свою историю Ольга. — Канны мы выбрали по нескольким причинам. Во-первых, тут стояла Сашина яхта. Во-вторых, у города статус фешенебельного курорта, и, как результат, мало приезжих, которые бродяжничают и создают криминогенную обстановку. В-третьих, Канны мало населены и тихие, и, в-четвертых, здесь крутой мэр. Вообще, тут я впервые поняла, как важно самим выбирать местную власть, ведь от нее зависит порядок в регионе. Глава города, например, очень заботится о комфорте жителей. Когда два года назад я сюда перебралась, на улицах было много собачьих фекалий. Он стал с этим бороться — и улицы вычистили. Видно, как все вокруг облагораживается, понятно, на что идут наши налоги.

А налоги у французов, продолжает Ольга, немаленькие. Один из них — жилищный налог. Им с мужем за 2021 год только в этой графе на двоих насчитали 890 евро, но погашать его семья не будет. Для жены выплату отменили, потому что вид на жительство она получила только в 2021-м. Для мужа — потому что жена у него на содержании. Налог же этот, поясняет белоруска, начисляют лишь в том случае, когда доход превышает определенный порог. Для человека, который живет один, — это 28 150 евро в год, для двоих, как Ольга и Александр, 44 830.

— Французы платят налоги сами и, насколько я знаю по друзьям, не любят этот момент. Весь год, получается, ты живешь «на изи», а потом тебе приходит огромный счет, — шутит Ольга. — Тем, кто подлежит налогообложению, подать декларацию за 2021-й нужно было до 30 мая. Несмотря на то, что я здесь два года, делала это впервые. Раньше, пока мои документы готовились, фактически я не была полноправным резидентом Франции и от этой процедуры освобождалась. Сейчас же декларацию необходимо подать даже с учетом того, что я безработная. Кстати, на сумму налога, которую тебе в итоге выставят, влияет не только твоя зарплата, но и другие моменты. Например, есть ли у вас дома телевидение. Если да, то за год пользования им нужно выложить 130 евро. Еще одна графа — приобретаешь ли ты медстраховку. Если пользуешься не только государственной, плата опять же уменьшается.

— Какой налог вам в итоге насчитали?

— Пока жду, но, насколько я понимаю, платить его мне все же не придется, так как я нигде не работаю, — отмечает собеседница.

«Стоимость квартиры, которую мы могли себе позволить, — до тысячи евро»

Параллельно с переездом Ольги во Францию они с мужем стали искать квартиру — до этого супруг жил на яхте. Это, уточняет белоруска, стандартные условия для экипажа. Арендовать жилье, вспоминает собеседница, было непросто. Во-первых, их знакомый, который пообещал паре сдать свои «квадраты», за два дня заключения договора перестал снимать трубку. Во-вторых, для договора нужно предоставить немалый пакет документов. Сюда входит рабочий контракт, справка о зарплате за три месяца (доход у тебя должен быть минимум в три раза больше стоимости жилья, на которое претендуешь), три последних квитанции за оплату электроэнергии. А еще желательно рекомендательное письмо от предыдущего арендодателя.

— Стоимость квартиры, которую мы могли себе позволить, — до тысячи евро. Это средняя цена по рынку для «однушек» в нормальном районе, — делится наблюдениями белоруска. — Снять квартиру оказалось очень сложно. Яхта моего мужа зарегистрирована на Мальте, налоги во Франции он раньше не платил, поэтому полного пакета документов у нас не было. Арендодатели нам отказывали, говорили: «Мой страховщик этот договор никогда не подтвердит».

Но квартиру семья все же нашла. Это «однушка» в 42 квадратных метра с террасой в 19 квадратов. Цена — 950 евро.

— Чтобы снять квартиру, заплатили наличными за шесть месяцев вперед — почти 6000 евро. Хозяин жилья согласился. 4 января 2020-го мы заключили договор на год. По правилам Франции, если за месяц до окончания контракта хозяин не попросил вас выехать, договор автоматически продлевается еще на два года, — отмечает собеседница. — Я, кстати, очень переживала, что через год хозяин квартиры поднимет цену — есть в Беларуси и России такая традиция. Но оказалось, тут существует закон, который регулирует, насколько максимально могут повысить аренду. Рассчитать его можно с помощью сайта Национального института потребления. В нашем случае оказалось это всего 10 евро.

В стоимость аренды, продолжает белоруска, входит и коммуналка — около 70 евро. Это, например, оплата за воду, вывоз мусора, работу консьержа. Дополнительно пара оплачивает электроэнергию — в среднем 70 евро в месяц, потому что зимой квартиру греют кондиционерами. Летом сумма выходит меньше.

— Электроэнергию люди экономят. Зимой у нас прохладно. А сейчас держим двери на террасу закрытыми, чтобы в дом не шла жара, и не пришлось его охлаждать, — рассказывает собеседница. — Местные поступают также. Есть миф, что французы довольно скупые, точнее, расчетливые. Мне кажется, это правда. Помню, еще в университете преподаватель говорил, француз никогда не пригласит вас на свидание, не имея какой-то выгоды. В общем, они не швыряются деньгами, а очень стараются все распределять.

На электричестве расходы на квартиру, шутит девушка, не заканчиваются. Раз в год они, а не хозяин, страхуют жилье, — это 180 евро. Плюс 40 евро в месяц уходит на интернет и по «двадцатке» на человека — на мобильный.

— Война в Украине и ситуация с беженцами как-то повлияли на рынок недвижимости?

— Нет, обычно у нас на это влияет только Каннский фестиваль. В этот период стоимость аренды в сутки в далеко не самых лучших районах доходит до 300 евро, — делится наблюдениями белоруска.

— О покупке своего жилья в Каннах не задумывались?

— Думали, небольшая «однушка» вроде той, где мы живем, стоит в районе 300 тысяч евро. Если брать в ипотеку, нужно внести 10 процентов от суммы, — говорит Ольга. — Мы уже ходили в банк, присматривались, какой заем нам подходит. Но в планах у нас пока не покупка, а переезд в квартиру побольше. Присматриваем «двушку» на следующий год. В среднем их стоимость 1600 евро.

«Черешня 13−16 евро за килограмм, клубника — 7−8»

На продукты у Ольги и ее мужа в месяц уходит где-то 700 евро. За последние два года, говорит девушка, эта сумма, как и цена товаров, практически не изменилась. Хотя иногда цены «скачут». Две недели назад, например, красный перец она брала за 4 евро, а в воскресенье, 5 июня, он стоил уже 5,29.

— У нас нет машины, поэтому в мой любимый магазин, где огромный выбор свежих овощей, фруктов, рыбы, мяса, мы ездим на автобусе два раза в месяц. Сегодня как раз были там, потратили 105 евро. Этих продуктов хватит примерно на неделю, — предполагает собеседница. — Но, так как холодильник у нас небольшой, обычно мы на много не закупаемся. Берем нужное по мере надобности в магазинах недалеко от дома. В Каннах у нас три большие сети — с разным уровнем цен. До войны стоимость товаров между максимум и минимумом отличалась в 50−70 центов. После 24 февраля в дорогой сети все заметно подросло. Последний раз обратила внимание, что разница на равиоли с горгонзолой и орехами дошла уже до полутора евро.

Чтобы правильно распределять бюджет, говорит Ольга, она каждую неделю пишет список, что приготовить в течение ближайших семи дней. Это позволяет не покупать лишние продукты.

— А еще я не стесняюсь затариваться на акциях и скидках. Сейчас, например, начинается сезон черешни. Ее продают по 13−16 евро за килограмм. В конце месяца она будет стоить 7 евро, поэтому сегодня мы купили клубнику, которая уже выждала своего часа. Килограмм нам обошелся где-то в 7−8 евро. Хотя в начале сезона была по 12, — отмечает белоруска. — Думаю, нет ничего страшного, чтобы что-то подождать, а не скупать «на хаях» (на пике стоимости. — Прим. ред.).

По наблюдениям Ольги, овощи, фрукты, зелень в Европе будут дешевле, чем в Беларуси, если делать поправку на уровень зарплат.

— Мне кажется, в Беларуси закатки так популярны, потому что зимой купить свежие огурцы или помидоры не каждый может себе позволить, — рассуждает собеседница.

— Есть что-то из белорусских продуктов, по которым вы скучаете?

— Конфеты «Кузнечик», я их обожаю. На днях ко мне приезжала подруга из Минска и их привезла. В день я ем по одной конфете: растягиваю удовольствие. А еще много лет пользуюсь только белорусской тушью Люкс Визаж XXL. В октябре была в Москве купила сразу несколько штук. Сейчас же подруга тоже помогла пополнить запасы.

— Кстати, а сколько у вас в месяц уходит на уход за собой?

— Когда я сюда переезжала, знала, что бьюти-сфера тут неразвита, поэтому привезла с собой лампу, чтобы самой делать долговечное покрытие ногтей. Но, если делаешь все сам, теряется ощущение, что о тебе заботятся, поэтому три месяца назад я стала ходить к мастеру. Сразу знала, что не пойду к француженке, маникюр они делают некачественно. Мой специалист из Молдовы. Одно посещение, которого хватает на месяц, стоит 40 евро. Хотя на днях мастер предупредила, что поднимает цены на 10 евро. Объяснила: материалы ехали из украинских складов, и теперь эта доставка обходится дороже.

Что же касается спорта, то Ольга ходит на йогу. Абонемент на 10 занятий обходится в 160 евро. Для сравнения: частный урок стоит 40−50 евро. А еще в бассейн — один сеанс для жителей Канн — 4,2 евро, для иногородних — примерно на евро дороже.

— Стоит отметить, что медицина во Франции страховая. От государства жителям выдают страховку, которая покрывает до 70 процентов от цены за посещения врача. Остальное должен заплатить сам пациент. Процент зависит от нескольких факторов, например, категории специалиста. В среднем одно посещение потянет на 20−25 евро, — делится наблюдениями белоруска. — Многие французы дополнительно еще покупают частную страховку, чтобы с ее помощью закрывать недостающую сумму. Мы себе тоже подобрали подходящий вариант за 45 евро в месяц. Так экономнее, ведь здесь система такая. Предположим, у тебя заболела нога, ты не можешь пойти сразу к хирургу. Сначала обращаешься к женералисту — аналог нашего терапевта, и он уже выписывает направление к нужному специалисту. Без его отмашки можно сходить лишь к нескольким медикам — педиатр, акушер-гинеколог, уролог и стоматолог.

«Сет из круассана, кофе и свежевыжатого сока стоит 5,9 евро»

В Каннах, рассказывает Ольга, живет чуть более 70 тысяч человек. Город небольшой, поэтому с развлечениями здесь негусто, либо они дорогие. Например, взять на полчаса сапборд стоит 12 евро.

— Самое стандартное развлечение в Каннах — сидеть в кафешке на террасе. Иногда мы ходим в кафе на завтраки. Сет из круассана, кофе и свежевыжатого сока стоит 5,9 евро. У французов, кстати, нет понимания, чтобы завтрак, был плотный, как, например, мы привыкли. Обычно это кофе и что-то сладкое — круассан, булочка, багет с маслом и вареньем, — перечисляет Ольга. — Кофе же обойдется где-то в 3−4,5 евро.

В ресторанах белоруска с мужем бывают раз-два в неделю. Поужинать или пообедать в таком заведении, не скрывает, «серьезная статья расходов». Блюдо и кофе на одного человека обойдется примерно в 30 евро, а если горячее и вино, то и до 40 евро может дойти.

— Во время Каннского фестиваля все вокруг дорожает?

— Нет, но я так понимаю, они добирают количеством, потому что в этот период в кафешках появляется много дополнительных столиков, — отвечает Ольга.

— За столиками в этот период все сидят в красивых нарядах?

— Жители Канн хорошо одеваются не только во время фестиваля, но и в обычные дни. Особенно мне нравится смотреть на старшее поколение. Нередко это люди, у которых есть недвижимость, предположим, в Париже. Они ее сдают, а сами едут проводить старость на Лазурном Берегу. В городе ты, например, легко можешь встретить пожилого мужчину в поло от Ralph Lauren. И пусть этой рубашке лет 10−15, но видно: человек за ней смотрит. Одежда выглядит очень аккуратно.

Что в итоге?

В среднем, прикидывает Ольга, на семью из двух человек и кота в Каннах было бы неплохо иметь 4000 евро. Лучше — больше.

— В Москве я хорошо зарабатывала, поэтому много путешествовала: выезжала куда-нибудь 5−6 раз в год. Сейчас пока от этого пришлось отказаться: слишком накладно. В июле, например, мы поедем в Париж на концерт моей любимой группы Green Day. Рассчитали, что на билеты, дорогу, проживание и еду нужно около 1000 евро. Понятно, что часто себе такие поездки не позволишь, — объясняет девушка.

Зарплату мужа она не называет, но для примера рассказывает, ее знакомая — ассистент в риелторской компании. Ее месячный доход 1900 евро, зарплата сотрудников магазинов где-то 1500 евро.

Расходы семьи в месяц на самое необходимое и развлечения

Аренда квартиры — 950 евро;

Электроэнергия — 70 евро;

Покупки в магазине — 700 евро;

Связь, интернет — 80 евро;

Спорт, красота — 210 евро;

Медстраховка — 90 евро (на двоих);

Развлечения и рестораны — 600.

Итого — около 2700 евро.

— Насколько Канны комфортный город для жизни, если тут жить, а не смотреть на него, как турист?

— Он подходит для дисциплинированных людей, которые готовы жить по правилам. Дело в том, что во Франции жуткая бюрократизация. Чтобы оформить договор на работу (меня пригласили переводить для украинских беженцев) мне нужно дождаться письма, подтверждающее мое медицинское страхование. А это письмо идет десять дней. В остальном же город классный — хорошие продукты, солнце, море. Плюс со временем ты начинаешь узнавать какие-то нюансы, которые облегчают жизнь. Стыдно признаться, но только спустя 2,5 года я услышала, что в моей любимой торговой сети доставка от 50 евро бесплатная. Блин, подумала, а мы с мужем столько раз на себе продукты оттуда на себе таскали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».