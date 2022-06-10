Российский олигарх Михаил Фридман захотел получить украинское гражданство 11 10.06.2022, 9:29

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Михаил Фридман

Также бизнесмен хочет перерегистрировать активы.

Попавший под западные санкции после вторжения России в Украину российский миллиардер, основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман решил получить украинское гражданство. Об этом сообщил в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.

Он ответил на вопрос о том, нужно ли Украине конфисковать большие активы или дать возможность владельцам осудить войну и выплатить Украине компенсации.

«Во-первых, санкции будут наложены на всех российских олигархов. Если они не осудят публично войну, Путина и не признают территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс, они потеряют все имущество в Евросоюзе. Во-вторых, группа Ермака – Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц и возможную процедуру выхода из-под санкций, в том числе путем передачи средств или активов в фонд покаяния. Пока идет обсуждение этой идеи. Окончательное решение принимает президент Украины.

Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, родившегося в Дрогобыче.

Это налоги, что выгодно Украине. Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина в таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам, ведь Путин разрушает и убивает российскую экономику и россиян тоже».

Журналист спросил Новикова, станет ли сложнее накладывать санкции на Фридмана, если он откажется от российского гражданства и останется гражданином Израиля. Новиков объяснил, что планируется создание санкционной коалиции, к которой должны присоединиться Турция, Израиль и ОАЭ. По его словам, Израиль точно присоединится к этой коалиции.

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