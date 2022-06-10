Мать спортсмена Щербо: Виталя, прости, но твоя мама «нацистка» и «бандеровка» 1 10.06.2022, 9:39

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Валентина Щербо

Как мать известного белорусского спортсмена поддерживает Украину.

«Я далека от политики, но в Украине есть мои родственники. Я просто за мир. Ну не могу поверить, что украинцы будут лупить по своим. Дайте мне факты, докажите мне это», — рассказывает проекту «Галасы» мать шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталя Щербо Валентина.

Мама Щербо родилась в Украине, но в 23-летнем возрасте переехала в Минск. По сей день хорошо разговаривает по-украински, под Киевом живет брат Владимир.

6 июня Валентине Щербо исполнилось 75 лет. Когда ее поздравляла племянница из Киева, то звучала сирена, и племянница бежала прятаться в бомбоубежище.

«Отношение к Путину у меня 25 лет такое же, как и сейчас. Мне он никогда не нравился, никогда. Я воспитана на том, что людей нельзя оскорблять, что даже к врагу нужно относиться с уважением, с честью, а тут такого нет и близко. У меня есть подруга-россиянка, с которой часто расходимся на этой теме. Я ей говорю: добро все равно победит зло, и мы увидим потом, откуда это зло происходит».

Валентина Щербо говорит, что даже не могла поверить в то, что Россия напала на Украину. Не поверил сразу и ее сын.

«Как так? Без объявления войны, как Германия напала на СССР в 1941-м. А теперь Россия так же нападает на Украину. Потом Виталий был и за ваших, и за наших. Говорит, что там, мол, нацисты и бандеровцы. «Виталия, извини, но твоя мама «бандеровка» и «нацистка», откажись тогда от меня, делай со мной что хочешь, расстреляй, не повезло тебе», — отвечаю. Я точно помню, что Бандера был героем Украины, из учебников истории еще».

По словам женщины, она очень радуется, что мир, включая США, помогает Украине.

«Как я могу предать свои корни? Если бы ко мне в дом вошли бандиты, то разве бы я не защищалась? Тоже самое и там. Я не верю, что Луганск и Донбасс просил его [Путина] о помощи».

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