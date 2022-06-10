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Андрей Макаревич: Я ведь марсиан к Лукашенко подсылал, зараженных обезьяньей оспой

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  • 10.06.2022, 10:00
  • 3,764
Андрей Макаревич: Я ведь марсиан к Лукашенко подсылал, зараженных обезьяньей оспой
Андрей Макаревич

И стекло битое в суп сыпал.

Российский музыкант Андрей Макаревич, уехавший в Израиль с началом агрессии РФ в Украине, отреагировал на сообщение кремлевских пропагандистских СМИ, что вместе с шоуменом Максимом Галкиным планировал отстранить Лукашенко от власти.

"Ну наконец-то! А ведь я еще марсиан к Лукашенко подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал! Ребят, прикройте уже помойку!" – написал Макаревич в "Фейсбуке".

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