«Фура приезжает, и чуть ли не до драки доходит» 10.06.2022, 10:10

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Продавцы на рынке в Барановичах рассказали, где закупают товар.

После начала военных действий в Украине и последовавшими за этим санкциями ассортимент овощей и фруктов во многих торговых точках стал заметно беднее. А как ситуация на барановичском рынке «Универсальный» – узнал intex-press.by.

Выбор меньше, цены выше

Выбор овощей и фруктов на рынке «не тот, что был даже полгода назад». Это отмечают и покупатели, и сами продавцы. Что уж сравнивать с тем, что было летом 2021 года.

– Когда были открыты все границы, в Украине было спокойно, то выбор фруктов был гораздо больше и привозили их из разных стран – и из Польши, и из Испании. А сейчас в основном Узбекистан, Казахстан и Беларусь, – рассказала одна из продавщиц.

Женщина, торгующая рядом, посетовала на то, что до сих пор не известно, что будет с поставками из Испании.

– Раньше мы брали персики, нектарины, абрикосы испанские, и они были самые вкусные, их спрашивали покупатели. А сейчас это – не вариант, потому что очень высокие закупочные цены, – поясняет она. – Вот продаем персики с нектаринами из Узбекистана и Казахстана по 18 рублей за килограмм. Это тоже недешево. Поэтому об испанских и говорить не приходится.

Еще одна продавец отметила, что такая же ситуация и с черешней:

– В прошлом году в это время мы вовсю продавали черешню из Украины, и она была значительно дешевле, а сейчас – из Молдовы или из Узбекистана по 20 рублей за килограмм.

Цены, даже если сравнивать с концом 2021 года, на многие позиции действительно поднялись едва ли не вдвое.

«Фура приезжает, и чуть ли не до драки доходит»

По словам торговцев, ухудшилась и ситуация с поставками овощей и фруктов.

– Взять на реализацию молодой картофель сейчас стало большой проблемой, – делится одна из продавцов. – Минские оптовики рассказывают нам, как они дежурят чуть ли не всю ночь, чтобы перехватить фуру картошки. Фура приезжает, и там чуть ли не до драки доходит. Кто успел, тот всю и выкупил, и тут же перепродает по более высокой цене. А мы уже потом у них покупаем.

Женщина отмечает, что всех нюансов она, конечно, не знает, но, судя по всему, с поставками действительно «не все так просто», это заметно по закупочным ценам – они растут.

– Сегодня (9 июня, – Авт.) нам, например, сообщили, что закупочная цена на картофель поднялась, так что придется цену тоже повышать, – приговаривает продавец.

В качестве примера приводят также клубнику, цена на нее держится, хотя в продаже уже появилась и белорусская ягода.

– Но закупочная цена высокая, вот и продаем по 14 рублей за кило, – поясняет соседка по прилавку.

«Закупаться самим – не вариант»

Практически все продавцы говорят, что за товаром никуда не ездят – берут у оптовиков, которые привозят овощи и фрукты прямо в Барановичи.

– Ездить самим в Минск закупаться – не вариант: купишь по такой же цене, что и здесь у оптовиков, а на топливо потратишься. Да и много не привезешь. Поэтому проще взять здесь, – объясняет нюансы одна из женщин.

Также «рыночники» отмечают, что стали закупать товар в меньших объемах. И дело не только в закупочной цене и ассортименте.

– Покупательская способность упала. Раньше на рынке не протолкнуться было, даже очереди выстраивались за теми же помидорами или клубникой, а сейчас такого нет, – вздыхает одна из продавщиц. – Да и товар у нас – скоропортящийся. Той же черешни или клубники много не возьмешь. За день не продашь – куда ее девать? А цена от количества не зависит: один ящик возьмешь или десять – одинаковая.

В прошлом году в это время, по словам продавцов, цены на овощи, фрукты и особенно на ягоду уже падала. Сейчас, если и снижается, то совсем незначительно, а чаще – идет вверх.

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