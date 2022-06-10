Сколько миллионов россиян останутся без работы из-за войны в Украине?2
- 10.06.2022, 10:12
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Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка.
Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка из-за войны в Украине. В связи с этим до 8 миллионов россиян останутся без работы.
Как сообщает УНИАН, об этом пишут российские СМИ.
Отмечается, что напрямую в иностранных компаниях в РФ работают 2 миллиона человек. При этом еще примерно 4–6 миллионов граждан имеют косвенное отношение к зарубежным компаниям.
Таким образом, если Москва продолжит войну в Украине, то минимум, 2 миллиона россиян станут безработными. Кроме того, а в компаниях, которые временно остановили свою работу в России или ограничили ее, занято до 350 тысяч человек.
Больше всего от антироссийских санкций больше пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобильной сферы. По регионам самая тяжелая ситуация в Калужской и Новгородской областях.