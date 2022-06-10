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Сколько миллионов россиян останутся без работы из-за войны в Украине?

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  • 10.06.2022, 10:12
  • 1,740
Сколько миллионов россиян останутся без работы из-за войны в Украине?

Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка.

Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка из-за войны в Украине. В связи с этим до 8 миллионов россиян останутся без работы.

Как сообщает УНИАН, об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что напрямую в иностранных компаниях в РФ работают 2 миллиона человек. При этом еще примерно 4–6 миллионов граждан имеют косвенное отношение к зарубежным компаниям.

Таким образом, если Москва продолжит войну в Украине, то минимум, 2 миллиона россиян станут безработными. Кроме того, а в компаниях, которые временно остановили свою работу в России или ограничили ее, занято до 350 тысяч человек.

Больше всего от антироссийских санкций больше пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобильной сферы. По регионам самая тяжелая ситуация в Калужской и Новгородской областях.

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