В Совет Безопасности ООН избрали пять новых непостоянных членов 3 10.06.2022, 10:17

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Они избираются на двухлетний срок.

Япония, Швейцария, Эквадор, Мальта и Мозамбик избраны Генассамблеей ООН новыми непостоянными членами Совета Безопасности, свидетельствуют итоги голосования, сообщает пресс-служба ООН.

За Японию отдали свой голос 184 страны, Швейцарию — 187, Эквадор — 190. 185 стран высказались за Мальту, 192 — за Мозамбик.

Новые непостоянные члены будут участвовать в работе Совбеза ООН, заменив с 2023 года Ирландию, Норвегию, Мексику, Кению, Индию.

В состав СБ ООН входят 15 стран. Из них пять являются постоянными членами и обладают правом вето — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. 10 непостоянных членов избираются на двухлетний срок. Каждый год меняют пять из них. В прошлом году были избраны ОАЭ, Бразилия, Албания, Габона, Гана.

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