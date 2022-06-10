Лукашисты хотят ликвидировать независимые профсоюзы 2 10.06.2022, 10:27

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Режим нарывается на санкции МОТ.

Генпрокурор Швед направил в Верховный суд заявление о прекращении деятельности ряда профобъединений.

Это касается Свободного профсоюза Белорусского; Свободного профсоюза металлистов; Белорусского Независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников; Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности; Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов», сообщает «Наша Нива».

Ведомство утверждает, что деятельность независимых профсоюзов получила политизированный характер, а их руководители занимались «деструктивной деятельностью». По всем фактам возбудили уголовные дела.

19 апреля в офисах профсоюзов и в квартирах активистов прошли обыски. Были задержаны 15 человек, в том числе Александр Бухвостов, Виталий Чичмаров, Александр Ярошук, Ирина Бут-Гусаим, Игорь Ледник, Вацлав Орешко и др.

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