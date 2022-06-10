Украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов

Украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов1
- 10.06.2022, 10:33
- 1,234
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии.
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 июня ориентировочно составили:
личного состава - около 31900 (+200 за сутки) человек ликвидировано,
танков ‒ 1409 (+11) единиц,
боевых бронированных машин - 3450 (+12),
артиллерийских систем – 712 (+1),
РСЗО - 222 (+9),
средства ПВО - 97 (+1),
самолетов - 212 (+0),
вертолетов – 178 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 572 (+10),
крылатые ракеты - 125 (+0),
корабли/катера - 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17),
специальная техника - 54 (+1).
Самые большие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.