Украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов 1 10.06.2022, 10:33

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фото: reuters

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии.

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 31900 (+200 за сутки) человек ликвидировано,

танков ‒ 1409 (+11) единиц,

боевых бронированных машин - 3450 (+12),

артиллерийских систем – 712 (+1),

РСЗО - 222 (+9),

средства ПВО - 97 (+1),

самолетов - 212 (+0),

вертолетов – 178 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 572 (+10),

крылатые ракеты - 125 (+0),

корабли/катера - 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17),

специальная техника - 54 (+1).

Самые большие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

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