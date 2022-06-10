Ученые объяснили, почему люди принимают не лучшие экономические решения 10.06.2022, 10:45

Почему мы принимаем адекватные, но не оптимальные решения?

Специалисты по экономическому поведению человека из Политехнического института Ренсселера (США) предложили новое объяснение нерациональным действиям людей: почему мы принимаем адекватные, но не оптимальные решения. Оказывается, люди используют относительные значения, когда следует применять абсолютные. Возможно также обратная ситуация.

Предыдущие эксперименты наглядно показали, что когда у людей появляется возможность сэкономить на покупках, они обычно предпочтут получить скидку $5 от цены в $25, чем ту же скидку от цены в $500. Люди полагают, что такая сделка более выгодная, потому что соотношение скидка-цена выше. На самом же деле они экономят те же $5. Оптимальный выбор здесь — смотреть на абсолютное значение, а не на относительное.

Для того чтобы объяснить эту поведенческую аномалию, исследователи разработали теорию разности коэффициентов, которая позволяет сравнить значения, которые люди придают различным пропорциям, рассказывает Phys.org. Эта теория пытается более точно описать, как ограниченно рациональный субъект может эффективно оценить преимущества той или иной альтернативы.

«Эффективное решение одних экономических проблем требует мыслить в терминах разностей, тогда как в других случаях необходимо применять соотношения, — сказала Мина Махмуди, ведущий исследователь. — Поскольку нужны оба типа мышления, логично предположить, что люди развивают и применяют оба типа. Однако, так же логично ожидать, что люди будут путать оба этих типа мышления, особенно те, у кого мало опыта».

Модель, разработанная экономическими психологами, описывает поведение людей, которые ведут себя не оптимально. Она может применяться для более точного описания работы экономических процессов, а также в различных экспериментах, например, для индустрии азартных игр или финансовых рынков.

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